疫情肆虐 機場建設費收入銳減 2030年停收不樂觀

新冠病毒疫情肆虐全球，航空業遭受巨大衝擊。今年4至8月香港機場旅客量僅及去年同期1%，期內向旅客徵收用於支付第三跑道建造費的「機場建設費」，每月平均不到1000萬元（港幣，下同，約129萬美元），約為疫情爆發前的3.3%。學者認為，機場建設費能如期於2030年停收並不樂觀。

明報報導，造價1415億元的三跑道系統項目，工程於2016年展開，工程資金來自3種融資方式，按原計畫，港府可於2025年起重新收息，建設費則會徵收至還清三跑貸款為止；局方一直估計三跑落成後6年可還清貸款，即建設費約徵收至2030/31年度。

報導指出，據機管局年報，建設費自2016年8月開始徵收，至今年3月合共收取133.17億元，超過原估計260億元的一半，期內每月平均收到的建設費約3億元。不過，受疫情影響，今年4至8月機管局只錄得合共30.8萬人次旅客。

報導稱，據機管局2015年收取建設費時提出的比率、即最少70%旅客支付不多於90元等資料推算，自4月起的5個月內，收取的建設費只有約3320萬元；即使假設期內所有旅客都是長途經濟客，按每人收取160元推算，只有4928萬元，即月均不足1000萬元，僅及爆疫前的3.3%。

報導引述美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示，對建設費可如期於2030/31年度停收不樂觀。他說即使航空交通可恢復，但客量回升需時，機場收入及建設費未必可即時回到過去幾年水平，對機管局未來收入構成壓力。