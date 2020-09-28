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港國泰航空月燒15-20億 不排除再融資

世界日報 / 香港新聞組／香港28日電
香港國泰航空稱如果營運沒起色，不排除還是會有融資需求。(本報資料照片)
香港國泰航空稱如果營運沒起色，不排除還是會有融資需求。(本報資料照片)

香港國泰航空近日屢次提及，正因應旅遊市場新常態調整營運部署，並計畫於第四季就未來營運規模及模式向董事局提出建議。國泰行政總裁鄧健榮透露，有關建議將循三大方向推進，包括為顧客提供更具競爭力的服務，也不排除推出「無目的地航班」服務。但若表現依舊不佳，不排除再融資。

大公報報導，「比起全球其他航空公司所受到的影響，我們的是雙重打擊。」鄧健榮接受訪問時談及，去年下半年的生意便已受到修例風波的影響，當時因應需求調整10月底至今年3月底的冬季航班運力，惟今年2月疫情出現並愈趨嚴重，國泰客運運力投入一度降至正常水平的3%。

據報導，鄧健榮形容是集團有史以來最大的挑戰，現時每月仍消耗15億（港幣，下同，約1.93億美元）至20億元現金，「如果長期（燒錢）下去，整個集團都會無，是大家都唔願意見到的。」他說，國泰現時所處階段，最差時間不能說是過了抑或是未到，取決於疫情變化和「旅遊氣泡」等發展。

報導稱，談及即將提交的建議，鄧健榮直言，由於仍處於研究階段，暫不能透露更多，惟會循三大方向推進。一是為顧客提供更具競爭力的服務，包括符合顧客需求和讓其感到物有所值；二是提升成本效益，進一步鞏固和提升香港作為國際航空樞紐的地位；三是因應新常態下的旅遊市場，持續優化航線網絡和調整運力等。

國泰航空和國泰港龍航空早前放棄申請次輪保就業計畫，疑為下季裁員鋪路。國泰在港有2萬7000多名員工，有工會估計國泰至少會裁員2成，涉及逾5000人。日前更有員工內部消息傳出，最壞情況或僅保留約三分之一的人手。對此，鄧健榮稱不回應裁員傳聞。

至於未來融資需求，鄧健榮表示，若收入一直大幅減少，每月錄得巨額現金淨流出，難以繼續維持下去。而資本重組亦是一項需要償還的投資，「不排除如果表現很差，還是會有融資需求。」

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