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上緯新材料今科創板敲鐘

聯合報 / 特派記者戴瑞芬／上海即時報導
上緯新材料28日正式在上海證券交易所科創板上市交易，截至開盤半小時上午十時，股價拉回至人民幣17元。股市走勢截圖
上緯新材料28日正式在上海證券交易所科創板上市交易，截至開盤半小時上午十時，股價拉回至人民幣17元。股市走勢截圖

台廠又有一隻小金雞今天登陸A股，在科創板敲鐘。上緯投控旗下子公司上緯新材料，28日正式在上海證券交易所科創板上市交易。

上緯新材料董事長蔡朝陽表示，達成延續了近30年的「創業馬拉松」。蔡朝陽透露他創業的初心是要在全球乙烯基酯樹脂產品市場爭當龍頭，如今上緯新材料2019年全球排名第四，大陸排名第一；風電葉片專用環氧樹脂市場在大陸排名穩定在第三位。

特別的是，上緯新材料IPO是取得科創板上市標準的最低要求，即不少於人民幣10億市值，業內調侃是「踩線IPO」。

儘管規模不大，但蔡朝陽表示，下一步的目標是追趕國際化工業巨頭，目前主要競爭對手包括英力士（Ineos Enterprises）、力聯思（AOC Aliancys）、昭和（Showa Denko K.K.）等。他提出「兩個25%」的發展目標：即在風電葉片材料領域，公司將以取得25%以上全球市場占有率、成為全球風電葉片材料的領頭羊為目標；在環保耐腐蝕領域，公司將以取得25%以上亞洲市場占有率為目標。

上緯新材料首次發行價格每股人民幣2.49元，據Wind數據統計，上緯新材料首發預計募資總額僅人民幣1.08億，募資淨額人民幣7,004萬。這數值比該公司2019年淨利潤人民幣7,827萬元淨利潤還低，創下科創板募資最低的新紀錄。

上緯新材料是當前科創板市場中發行規模最小的個股。今日A股首秀，首日表現也備受關注。

A股大盤正逢十一黃金周節前，投資人是要抱股還是抱錢過節的掙扎，上緯新材料首發上市首日高開700%，以人民幣20.68元衝高，之後震盪整理，最低至人民幣16.8元，截至開盤半小時上午十時，股價拉回至人民幣17元。

上緯由董事長蔡朝陽1992年創建於新竹市，原名為上偉企業社；1993年更名為上緯企業股份有限公司，投入樹脂生產製造；2010年在台掛牌上市，上緯轉型為投控公司，並聚焦風機材料開發，專注樹脂、碳纖複合材、膠黏劑等風電相關材料，目前集團在南投 、上海 、天津 、江蘇阜寧 、馬來西亞五處設有工廠。

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