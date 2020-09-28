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推進兼併重組 陸副總理劉鶴：國企民企要相互配合

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國務院副總理劉鶴近日指出，大陸國企民企要相互配合，推進兼併重組和戰略性組合。（圖／取自新浪網）
大陸國務院副總理劉鶴近日指出，大陸國企民企要相互配合，推進兼併重組和戰略性組合。（圖／取自新浪網）

大陸國務院副總理劉鶴近日指出，大陸國有企業要對民營企業健康發展發揮帶動作用和重要影響力，國企民企要相互配合，推進兼併重組和戰略性組合；中央企業也要堅決壓縮管理層級，防控好各類風險。

路透報導，劉鶴在27日召開的大陸國務院國有企業改革領導小組會議上還表示，要透過實施國有企業改革三年行動，在創新引領方面發揮更大作用，創新決定命運，硬實力暢通大循環，要以創新為突破口，進行大膽充分的激勵，在關鍵核心技術攻關、高端人才引進、科研成果轉化應用等方面有更大作為。

會議也強調，要在形成更成熟、更定型的中國特色現代企業制度和以管資本為主的國資監管體制、推動國有經濟布局優化和結構調整、提高國有企業活力和效率等方面取得明顯成效。

會議要求，大陸國有企業要成為有核心競爭力的市場主體。國有企業要落實董事會職權，健全市場化經營機制，積極穩妥深化混合所有制改革。

會議還指出，大陸國有企業要在維護國家經濟安全方面發揮基礎性作用。要堅持有進有退、有所為有所不為，推動國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中，讓國有企業真正發揮抵禦宏觀風險的托底作用。

此外，國有企業還要在保障社會民生和應對重大挑戰等方面發揮特殊保障作用。要推動國有資本在提供公共服務、應急能力建設和公益性等關係國計民生的關鍵領域發揮更大作用，作好制度安排；對國有企業承擔公益類業務，要進行分類核算和分類考核；建立健全符合國際慣例的補貼體系。

國務院 劉鶴

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