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阿美族青年楊品驊 海峽論壇高喊：我是驕傲的中國人
在第十二屆海峽論壇大會上，來自台灣花蓮的阿美族青年楊品驊，講述自己在大陸68個城市推動兩岸少數民族文化融合的經歷。他表示，透過自己的足跡，看到更真實的大陸，還說要勵志做好族人的眼睛，為中華民族團結，共築中國夢，添一份心力。發言中，他突然舉起手高喊：「我來自台灣的部落，我是驕傲的中國人」，引起現場來賓鼓掌。
據「今日海峽」臉書網頁影片，楊品驊在海峽論壇大會發言表示，兩岸同文同源血脈相連，少數民族是中華文化的璀璨力量，遼闊的風土是建立在多元的人文歷史之上，民族發展的道路從來都沒有忽略我們台灣。
他提到，在今年巨大的考驗中，他有了體悟、更加有自信向全世界展現，接著舉起右手高喊，「我來自台灣的部落，我是驕傲的中國人」。
他還說，「從祖靈交付的任務中，我們更能夠體悟族群未來發展之所向，不能為任何團體以及媒體謬論所利用，堅決反對分裂國族的一切思想，為族人、為下一代把握正確的道路。」
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