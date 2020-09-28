2020北京車展 智領未來潮流

作為2020年唯一的頂級國際車展，2020北京國際汽車展覽會（2020北京車展）於9月26日-10月5日在北京中國國際展覽中心新、老館舉行，海內外知名車商攜全新產品踴躍參加，展示汽車工業最新成果。

中新社報導，由中國國際貿易促進委員會、中國汽車工業協會等主辦的2020北京車展以「智領未來」為主題，雲集了大眾汽車、梅賽德斯-奔馳、寶馬、福特及長安福特、通用、沃爾沃、捷豹路虎及奇瑞捷豹路虎、日產及東風日產、現代及北京現代等國際主流汽車品牌。

其中，保時捷、蘭博基尼、賓利、勞斯萊斯、瑪莎拉蒂、阿斯頓·馬丁及阿爾法·羅密歐等豪車悉數參展。眾多豪華改裝車、高端商務改裝及房車也精彩亮相。

此外，中國國內六大汽車集團的一汽集團、東風公司、上汽集團、長安汽車、北汽集團、廣汽集團均組織旗下全系列產品大規模參加車展。吉利控股集團旗下的高端商務汽車LEVC正式發布與「國際高定大師」羅倫士（Lorinser）合作的LEVCLX車型，並進行全球首秀；新車將於10月底正式在市場推出。目前，越來越多的專業車主有個性化需求，中國大陸高端定製整車改裝市場前景廣闊。