中企承建阿根廷光伏電站 投入運營

中國大陸企業承建的阿根廷高查瑞300兆瓦光伏發電項目26日獲得阿電力市場管理機構許可，標誌該國最大光伏電站正式投入商業運營。

據新華社報導，該項目由中國電力建設集團（中國電建）和上海電力建設有限責任公司聯合中標承建，位於阿根廷北部胡胡伊省高查瑞高原地區。項目場址海拔超過4000公尺，年日照時長超2400小時。該項目由3座100兆瓦的光伏電站構成，共安裝光伏板120萬塊，並配套建設一座345千伏升壓站。

在2017年首屆「一帶一路」國際合作高峰論壇期間，中國大陸與阿根廷兩國簽署該項目合作文件。2018年4月，項目正式開工。今年疫情以來，中方人員克服困難，疫情防控與保障生產，保證項目最終順利運營。

中國電建阿根廷分公司總經理涂水平表示，該項目建設已為當地提供近1500個工作機會。此外，項目正式投運後每年可為當地政府帶來約5000萬美元收入，有助於促進當地經濟發展，改善民眾生活。

北部高原是阿根廷最貧窮的地區之一，民眾日常用電需求無法得到保障。高查瑞光伏發電項目投入使用後，當地電力負荷的緊張狀況將得到極大緩解。