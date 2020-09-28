衢寧鐵路開通 優化產業布局

9月27日9時56分，衢（州）寧（德）鐵路首趟T8006次列車從福建省寧德火車站緩緩駛出，開往浙江衢州方向，標誌著衢寧鐵路開通運營。東南沿海鐵路福建有限公司董事長陳乃武表示，衢寧鐵路的開通，結束了福建松溪、政和、屏南、周寧和浙江遂昌、松陽、龍泉、慶元等8縣（市）不通鐵路的歷史。

中新社報導，衢寧鐵路位於浙西南和閩東北地區，北起浙江省衢州市，向南途經浙江麗水市、福建省南平市，終至福建省寧德市，線路全長379公里，其中福建段正線全長約172公里，為大陸國家鐵路Ⅰ級客貨共線單線電氣化鐵路，設計時速160公里。

衢寧鐵路寧德陸港首批290台商品汽車專列，由上汽寧德汽車基地漳灣三嶼站緩緩駛出，開往武漢大花嶺南站。由此，寧德貨物無鐵路運輸瓶頸被打破，衢寧鐵路為當地企業產品和原料運輸提供強勁了運力支撐。

陳乃武說，衢寧鐵路客貨兼顧，有利於做強基礎設施，優化沿線產業布局，讓礦產資源走出去，將旅遊人口請進來，帶動市場經濟協調發展和優質旅遊資源開發，對促進福建經濟社會發展，加強城市經濟群間人流、物流、資金流溝通往來具有重要意義。

目前，寧德市鋰電新能源、新能源汽車、不銹鋼新材料、銅材料四大產業集群正加速形成。衢寧鐵路通車後，為產業發展提供物流運輸保障。寧德時代新能源科技股份有限公司供應鏈與運營體系聯席總裁曾嶸說，每天都有大量的產品需要運送到大陸各地以及港口碼頭，同時，製造動力電池所需的原材料以及零部件也源源不斷地輸送到寧德。

曾嶸表示，在運輸規模越來越大的情況下，希望更多採用鐵路運輸，因為鐵路運輸從供應鏈安全、節能環保、運輸量等方面都有極大的優勢，能獲得成本的削減。

衢寧鐵路北連江南文化名城衢州，南接寧德，沿線山川秀美、峰巒起伏，分布著白水洋國家地質公園、龍遊石窟、歸宗岩、鴛鴦溪等豐富的旅遊資源，是一條典型的山海文化旅遊交流通道。