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北京車展盛大開幕 盼刺激中國車市

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
第16屆北京車展於26日開幕，將從9月26日展至10月5日。（photo by twitter）
第16屆北京車展於26日開幕，將從9月26日展至10月5日。（photo by twitter）

第16屆北京車展26日開幕，海外車商即使未能親臨現場，也以視訊方式參展！據報導，由於新冠疫情影響，許多車企的外國高管雖未能親臨北京車展，仍以視訊方式參展，中國貿促員會汽車行業分會貿技部副主任何瑩蕊表示，近來國際車企越發注重中國市場，她預計，北京車展的開幕將帶動中國汽車市場復甦。

車商看重中國市場

根據《共同社》與《新華網》報導，第16屆北京車展於26日開幕，從9月26日展至10月5日，這場大型車展是自新冠疫情爆發後，中國規模最大的一場車展。中國政府表示，新冠疫情目前已經獲得控制，經濟正逐漸復甦。

第16屆北京車展參展車商包括大眾、豐田、本田、日産、福特等30多個國際主流汽車品牌，他們都希望能擴大在中國這個全球最大汽車市場的市佔，此次以環保汽車及自動電動車為主，像是豐田汽車這次展出具自動駕駛技術的多功能電動汽車e-Palette，該產品預計用於延至2021年的東京奧運和殘奧會；日產汽車則推出純電動跨界休旅車Ariya，預計明年在中國上市。

復甦中國車市

根據《新浪網》報導，中國國際貿易促進委員會汽車行業分會貿技部副主任何瑩蕊受訪時表示，國際車企仍然十分看重中國市場，今年許多車企的外國高管未能親臨現場，但許多都選擇與高管們越洋連線，進行視訊通話或視訊介紹。

何瑩蕊相信北京車展將帶動中國汽車市場復甦，她表示，這不僅是將汽車行業人士聚集在一起，將全年的想法與計畫公布，更是為中國營造了汽車銷售的氛圍，提振中國汽車市場信心。「車企合力帶動中國汽車市場走向復甦，促進國內循環的同時，國際國內雙循環互相促進，形成新形勢推動市場發展。」據統計，中國車市前年最高峰為2800萬輛，今年可能掉到2000萬輛左右，跌幅驚人。

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車展 北京 疫情

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