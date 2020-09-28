陸鋼鐵生產規模 全球占比上揚

中國鋼鐵工業協會執行會長何文波26日在2020中國鋼鐵節能減排論壇上指出，由於大陸經濟持續復甦，中國鋼鐵在疫情期間的生產規模世界占比大幅提升。

何文波指出，今年前8個月，中國大陸粗鋼生產量占全球的58%，去年全年為53.3%，生鐵占全球的68%，進口鐵礦石占全球出口量的71%，累計進口鐵礦石7.6億噸，同比增長11%。

何文波指出，出現這一現象主要由於中國大陸與世界主要經濟體之間防疫成效和經濟復甦的差異，以及中國大陸鋼鐵與世界主要產鋼國主流鋼鐵生產流程和結構的明顯不同（主要指電爐比例和廢鋼應用比例）。他強調，這樣的結構比例是特殊時期出現的暫時的、短期的現象。隨著各國疫情形勢的好轉，這一結構正逐漸轉變。

此外，何文波還提及今年中國大陸鋼鐵業出現的另一個階段性現象—粗鋼淨進口。他解釋說，這是由國內外市場需求的巨大差異和鋼鐵產品價格的明顯落差，加上中國大陸鋼鐵市場推動形成的。疫情發生以來，中國大陸鋼材出口明顯下降、以鋼坯為主的進口快速上升。