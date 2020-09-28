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供需穩定恢復 陸工業利潤增長

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家統計局27日公布，8月份，中國大陸規模以上工業企業實現利潤總額6128.1億元（人民幣，下同），同比（與上一年同期相比）增長19.1%。1至8月份，工業企業利潤總額37166.5億元，同比下降4.4%，降幅比1至7月份收窄3.7個百分點。

中新社報導，生產和需求穩定恢復為工業利潤增長奠定基礎。據大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹指出，從生產看，8月份，規模以上工業增加值同比增長5.6%，增速比7月份加快0.8個百分點。從需求看，大陸固定資產投資累計降幅進一步收窄，基本恢復至去年同期水平；社會消費品零售總額當月增速年內首次轉正。

生產和需求不斷改善又推動了工業企業銷售增長。8月份，工業生產者價格指數繼續回升，工業企業營業收入同比增長4.9%，比7月份加快1.6個百分點，企業生產規模擴張有力支撐了利潤的穩定增長。

一攬子減稅降費等紓困惠企政策也持續發力顯效，8月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本同比減少0.47元，每百元營業收入中的費用同比減少0.02元。在企業經營壓力得到持續緩解的同時，企業盈利狀況明顯好轉。8月份，規模以上工業企業營業收入利潤率同比提高0.8個百分點，已連續4個月同比提高。

朱虹還提到，8月份，工業內部供需循環得到改善，下游行業持續恢復對上游行業的帶動作用增強。其中，受益於需求回暖和原油、鐵礦石等國際大宗商品價格持續回升，採礦業利潤明顯修復，原材料製造業利潤增長加快。

此外，隨著企業經營狀況的進一步好轉，虧損企業數量持續減少，虧損額大幅下降。8月份，虧損企業虧損額同比大幅下降37.0%。

8月份大陸工業企業利潤穩定恢復態勢進一步鞏固，但朱虹也提醒，1至8月份工業企業營業收入和利潤增速尚未轉正，應收賬款增速持續上升，同時中國大陸國內外環境複雜多變，企業盈利持續穩定增長仍面臨一定壓力。

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