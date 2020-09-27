馬雲：現在是最好的創業時機

阿里巴巴創辦人馬雲在日前舉行的「第三屆全國青年企業家峰會」上表示，今年是個轉折之年，技術在變，世界格局也在變，大陸經濟情勢也在變，加上疫情一夜之間好像問題很多，但他說：「我個人覺得現在應該是最好的創業，最好的做企業的機會。」

華爾街見聞報導，馬雲於25日舉行的「第三屆全國青年企業家峰會」上表示，其實做企業不管任何時候都很艱難，每個企業在任何時候都很難，其實創業最好的時候是大家鼓勵你的時候，所以現在應該是最好的創業，最好的做企業的機會。馬雲說，真正讓企業倒楣的是對未來和自己能力的誤判，不管是過高的判斷還是過低的判斷，誤判是讓企業倒閉的重要原因。

馬雲更表示，如今世界發生巨大的變化，很多以前認為不可能的事情現在都在發生，這些巨大的變化，年輕人尤其是青年企業家要具備三觀：未來觀、全球觀和全局觀。

馬雲說，第一，未來觀。「所有成功的企業，都不是今天做出來的，都是20年或30年前自己對未來的判斷決定了今天，昨天的看法和行動決定了你今天的企業，而今天的看法和思考又決定了你企業的明天，未來觀不是兩年以後你會怎麼樣，你的企業會怎麼樣，而是20年以後你的企業會怎麼樣，所以，青年一代的企業家一定要用未來的眼光。」

第二，全球觀。真正的全球化才剛剛開始，原來傳統的工業時代全球化正在終結，新的真正的數位時代的全球化才剛剛開始，這是巨大的機會，企業家應推動新一輪的全球化，搭建橋梁，建立更大的溝通。

第三，全局觀。企業要看清大局，知道自己在大局裡擔任什麼樣的角色，發揮什麼作用，創造什麼樣的價值，才會有自己的戰略定力，企業只有明白自己在整個大局中的價值鏈、價值點，才能真正懂得戰略的堅持和戰略的堅定。

馬雲認為，企業家具備未來觀、全球觀、全局觀後，面對如今暫時的迷茫和困難就會非常冷靜和清醒，並會採取行動，抓住機會。全球現面臨三個巨大無比的戰略性機會，第一，數位變革；第二，中國大陸強大的內需；第三，新一輪的全球化開始。