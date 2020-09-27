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中芯澄清：未收到美制裁通知 重申產品與軍方無關
針對一份疑似由美國商務部工業與安全局簽發的文件，對中芯國際及其子公司和合資公司出口的某些產品，將受到出口管制。中芯國際27日發文澄清，公司並未收到此類官方消息，重申產品與軍方無關。
網易財經報導，中芯國際重申，公司只為民用和商用的終端用戶提供產品及服務，和大陸軍方毫無關係，也沒有為任何軍用終端用戶生產。
中芯國際稱，公司將持續關注相關信息，並將嚴格按照相關法律法規履行信息披露義務，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
透社26日報導，美國政府已經對大陸晶片製造企業中芯國際施加出口限制。美國政府之所以對這家晶片製造商出口限制，是因為美方認為出口給中芯國際的設備存在用於軍事的風險，而且這種風險是「無法接受」的。
報道稱，此次遭到出口管制的公司，包括中芯在上海、北京、天津、深圳、寧波等地以及義大利的分公司及合資公司。
不過，中芯國際今日否認這條新聞。
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