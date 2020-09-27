快訊

高雄澄清湖發現一男一女兩具浮屍 背包內裝石頭

防護衣國家隊也灌水！徵用隔離衣、防護衣逾3成進口

陸海關總署：國外技貿措施 仍衝擊陸出口企業

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸海關總署日前的調查指出，國外的技術性貿易措施依然是影響大陸企業出口的重要因素。（圖／取自中新網）
大陸海關總署日前的調查指出，國外的技術性貿易措施依然是影響大陸企業出口的重要因素。（圖／取自中新網）

大陸海關總署日前在大陸全國範圍內組織開展的國外技術性貿易措施對大陸出口企業影響調查結果顯示，去年，大陸19.68%的出口企業受到國外技貿措施不同程度的影響，因退貨、銷毀、產品降級或喪失訂單等原因所發生的直接損失額為692.08億（人民幣，下同），較上年減少68.22%；企業為應對國外技術性貿易措施而新增加的成本為161.14億元，減少62.21%，技術性貿易措施依然是影響大陸企業出口的重要因素。

界面新聞報導，從地區來看，廣東、山東、北京三省市直接損失額較高，分別占大陸全國直接損失總額的17.07%、13.88%、9.77%，三地累加額占到大陸全國直接損失總額的40%以上；安徽、山東、廣東三省市新增成本較高，分別占大陸全國新增成本總額的16.5%、15.29%、11.46%，三地累加額占到大陸全國新增成本總額的40%以上。

從行業類別來看，化礦金屬、木材紙張非金屬和橡塑皮革行業直接損失較大，分別占直接損失總額的21.73%、19.26%、18.98%；紡織鞋帽、化礦金屬和橡塑皮革行業新增成本較大，分別占新增成本總額的25.08%、24.42%、12.81%。

影響大陸工業品出口的技術性貿易措施集中在認證、技術標準、標籤和標誌、包裝和材料、環保要求五方面，出口時遭遇過上述五類措施的企業占全部受影響企業數量的56.42%；影響農產品出口的技術性貿易措施類型集中在食品中農獸藥殘留限量標準、食品中重金屬等有害物質限量要求、食品微生物指標要求、種養殖基地及加工廠和倉庫註冊要求、食品標籤要求五方面，受上述因素影響的出口企業占比高達60.92%。

不過，去年受技術性貿易措施影響的企業占比、直接損失額、新增成本較上年均出現較大幅度下降，主要原因是，在大陸政府部門、行業協會和企業等多方面的共同努力下，大陸出口企業對技術性貿易措施認知度明顯提高，參與和主動應對意識日益增強。

調查數據指出，在遭遇國外技術性貿易措施後，有超過50%的大陸出口企業能及時與海關、國外進口商進行諮詢溝通，探尋應對之策，同時，59.72%的企業透過提升管理、54.4%的企業透過市場多元化、45.56%的企業透過科技創新和43.84%的企業透過調整產品結構，提高產品競爭力，鞏固相關出口市場。

廣東 海關 北京

相關新聞

員工索賄供應鏈 大疆損失10億人民幣

中國大疆公司日前躲過美國制裁禁令，但有資料顯示，內部供應鏈的腐敗，曾讓這家無人機巨頭損失高達逾10億元（人民幣，下同）；無獨有偶，知名上市公司藍思科技近日也被曝供應鏈賄賂醜聞。中國近來已有多家企業主動查處腐敗，盼在對外被「卡脖子」之際，不要因為內部腐敗問題使營運雪上加霜。

中芯澄清：未收到美制裁通知 重申產品與軍方無關

針對一份疑似由美國商務部工業與安全局簽發的文件，對中芯國際及其子公司和合資公司出口的某些產品，將受到出口管制。中芯國際2...

中國花博會選址上海崇明 「海上花島」加緊建設

位於中國一線城市上海的崇明區，標榜生態之美並力求發展特色。近來除爭取直播天王李佳琦入籍引發話題，明年5月登場的中國花博會...

港疫期月餅銷路差 百年「蓮香」首度停產

中秋節將至，月餅作為最應節傳統食品，今年卻受新冠肺炎疫情影響，以往鋪天蓋地的宣傳攻勢，今年不復見。文匯報報導，有餅家直指銷情大受影響，目前只希望銷售額能達去年八成。有酒樓更因疫情影響生產線，今年是近一個世紀以來首次停產月餅，也有部分酒樓經評估後，相信銷情不容樂觀，索性停售月餅。

恆大回歸A股4年無下文 監管新規地產業臨挑戰

中國地產公司恆大面對巨額負債等傳聞，儘管已出面「闢謠」，仍出現股債雙殺。當下中國地產業者在監管下已不易再借新債高槓桿經營...

中國前財長稱5G技術不成熟 成本過高難應用

5G被認為是中國科技發展的優勢領先產業，但中國前財政部長樓繼偉提出警訊指，中國現有5G技術很不成熟，雖耗費數千億級投資、...

恒大釋三利多 澄清財務危機

儘管已在官網上對資金斷裂危機闢謠，但仍止不住中國恒大、恒大汽車股票及恒大相關債券連兩日股債雙殺，逼得恒大集團25日晚間連...

亞投行：經濟仍有下行風險

亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）行長金立群昨（26）日坦言，每個國家和經濟體希望都能很快戰勝新冠疫情，從短期展望來看，經濟...

陸擴大金融市場開放 推私募股權投資國際化

大陸國家外匯管理局副局長陸磊昨（26）日在全球財富管理論壇上海峰會上表示，為了更好支持實體經濟，拓展投融資通路，在股權直...

陸9月PMI 可望擴張

大陸國家統計局30日將公布9月製造業採購經理人指數（PMI）、非製造業PMI，匯通財經預測，兩項數據分別為51.5和54...

賓士：EQS明年大陸上市 續航700公里

德國汽車品牌賓士官方26日在北京國際汽車展覽會上表示，明年將於大陸上市的EQS，是首款基於純電動平台的大型豪華轎車，續航...

一場大火...讓華為神秘團泊窪實驗室意外曝光

華為松山湖園區一處工地昨天發生大火，起火點疑是園區內的團泊窪實驗室。據了解，美國制裁後，華為就移轉到松山湖進行終端HMS生態和鴻蒙操作系統研發，這也使團泊窪實驗室更添神祕...

熱門新聞

歐陽娜娜、張韶涵登台中共「十一」晚會 陸委會：若違反規定將查

美偵察機逼近中國 刷新抵近偵察距離最近紀錄

藝人參與十一 蘇貞昌狠批：享受民主健保還去對岸唱歌

台灣藝人受邀陸國慶晚會 蘇貞昌：國人自有公評

中國大陸因疫情陷空前孤立 分析：戰狼外交中場休息

英學者：摧毀台灣民主 中共倒數計時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。