陸海關總署：國外技貿措施 仍衝擊陸出口企業

大陸海關總署日前在大陸全國範圍內組織開展的國外技術性貿易措施對大陸出口企業影響調查結果顯示，去年，大陸19.68%的出口企業受到國外技貿措施不同程度的影響，因退貨、銷毀、產品降級或喪失訂單等原因所發生的直接損失額為692.08億（人民幣，下同），較上年減少68.22%；企業為應對國外技術性貿易措施而新增加的成本為161.14億元，減少62.21%，技術性貿易措施依然是影響大陸企業出口的重要因素。

界面新聞報導，從地區來看，廣東、山東、北京三省市直接損失額較高，分別占大陸全國直接損失總額的17.07%、13.88%、9.77%，三地累加額占到大陸全國直接損失總額的40%以上；安徽、山東、廣東三省市新增成本較高，分別占大陸全國新增成本總額的16.5%、15.29%、11.46%，三地累加額占到大陸全國新增成本總額的40%以上。

從行業類別來看，化礦金屬、木材紙張非金屬和橡塑皮革行業直接損失較大，分別占直接損失總額的21.73%、19.26%、18.98%；紡織鞋帽、化礦金屬和橡塑皮革行業新增成本較大，分別占新增成本總額的25.08%、24.42%、12.81%。

影響大陸工業品出口的技術性貿易措施集中在認證、技術標準、標籤和標誌、包裝和材料、環保要求五方面，出口時遭遇過上述五類措施的企業占全部受影響企業數量的56.42%；影響農產品出口的技術性貿易措施類型集中在食品中農獸藥殘留限量標準、食品中重金屬等有害物質限量要求、食品微生物指標要求、種養殖基地及加工廠和倉庫註冊要求、食品標籤要求五方面，受上述因素影響的出口企業占比高達60.92%。

不過，去年受技術性貿易措施影響的企業占比、直接損失額、新增成本較上年均出現較大幅度下降，主要原因是，在大陸政府部門、行業協會和企業等多方面的共同努力下，大陸出口企業對技術性貿易措施認知度明顯提高，參與和主動應對意識日益增強。

調查數據指出，在遭遇國外技術性貿易措施後，有超過50%的大陸出口企業能及時與海關、國外進口商進行諮詢溝通，探尋應對之策，同時，59.72%的企業透過提升管理、54.4%的企業透過市場多元化、45.56%的企業透過科技創新和43.84%的企業透過調整產品結構，提高產品競爭力，鞏固相關出口市場。