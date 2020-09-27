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港疫期月餅銷路差 百年「蓮香」首度停產

世界日報 / 香港新聞組／香港27日電

中秋節將至，月餅作為最應節傳統食品，今年卻受新冠肺炎疫情影響，以往鋪天蓋地的宣傳攻勢，今年不復見。文匯報報導，有餅家直指銷情大受影響，目前只希望銷售額能達去年八成。有酒樓更因疫情影響生產線，今年是近一個世紀以來首次停產月餅，也有部分酒樓經評估後，相信銷情不容樂觀，索性停售月餅。

據報導，奇華餅家指，今年月餅的銷情嚴重受疫情影響，8月疫情最嚴峻時，銷情較去年下降大約三、四成，客流、購買意欲及購買力都明顯萎縮。踏入9月之後，疫情開始好轉，銷情有些微上升，公司將總銷售目標調整到達至去年八成的水平。

每年大熱賣的半島酒店嘉麟樓月餅，發言人表示限量迷你奶黃月餅及限量心盈迷你奶皇月餅雖然在開售初期的去貨速度較緩慢，但現在銷售情況符合預期，絕大部分客人均透過香港半島酒店官方渠道購買嘉麟樓月餅，目前月餅及月餅券之領取情況穩定暢順。

香港榮華餅家指出，因受整體經濟環境影響，今年月餅銷情較去年稍為下跌，也一直有推出月餅優惠，同時於不同網上平台等均提供推廣優惠，目前月餅券的兌換情況正常。

酒家的月餅銷情受疫情影響，有酒家更因疫情而暫停出售月餅。蓮香樓的蓮香老餅家在店外貼出告示指，由於疫情關係，今年中秋月餅暫停供應，為開業92年以來首次。蓮香老餅家職員表示，原本該店的月餅工場要進行翻新，但工人返工受疫情影響，拖延工程進度，無法如期開工做月餅，唯有停產。

倫敦大酒樓20多年來首次停售月餅，其副總經理蘇萬誠表示，酒樓的月餅一直以來由員工100%純手工製作，不是機器大量製作，因估計今年銷情欠佳故決定停產。

月餅 疫情 中秋節

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