中國前財長稱5G技術不成熟 成本過高難應用

5G被認為是中國科技發展的優勢領先產業，但中國前財政部長樓繼偉提出警訊指，中國現有5G技術很不成熟，雖耗費數千億級投資、營運成本極高，卻找不到應用場域。

香港經濟日報報導，樓繼偉日前在中國經濟50人論壇研討會談論「國內大循環」的幾個難關時，做上述表示。

樓繼偉說，加大改革開放及良好的基礎設施，完全可以支撐國內外雙循環，重要的是解決好制約雙循環的「堵點」。包括堅定地推進依法治國、制度性變革推進供給側結構性改革，並要降低基礎設施和準公共設施的用戶成本。

他指出，中國基礎設施有些方面過度超前，因此抬高用戶成本與公共部門債務。如目前中國提出的「新基建」發展5G，但現有5G技術很不成熟，數千億級投資已經布下，營運成本極高，卻找不到應用場域，今後消化成本是難題。

他說，若5G成本不能逐步降下，會是國內大循環的「堵點」。

樓繼偉也表示，中國國家主席習近平提出「加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」的戰略決策，是符合客觀規律。

但他說，既然是客觀規律，政府有意按雙循環改善產業鏈布局是做不到的，競相動用公共資金，想要搶占技術制高點，不僅做不好，還會引起國內外的誤解，得不償失。需要的是真正學習理解要義和改革開放措施的落地、落實。

中國經濟50人論壇由中國國務院副總理劉鶴主導，成立於1998年，成員涵蓋中國主要財經核心智囊，至今對中國經濟決策產生了重要影響。