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一場大火...讓華為神秘團泊窪實驗室意外曝光
華為松山湖園區一處工地昨天發生大火，起火點疑是園區內的團泊窪實驗室。據了解，美國制裁後，華為就移轉到松山湖進行終端HMS生態和鴻蒙操作系統研發，這也使團泊窪實驗室更添神祕。內部人士則稱，團泊窪實驗室安好，且與華為終端研發無關。
澎湃新聞報導，耗資100億元（人民幣，以下同）興建、佔地1900畝的華為松山湖園區，是華為終端業務研發和製造基地，美國制裁後，華為終端HMS生態和鴻蒙操作系統研發就放在松山湖基地，華為內部稱之為「松湖會戰」。華為手機製造工廠「南方工廠」也設在松山湖園區。
華為松山湖園區還有去年新開工的華為團泊窪8號地塊工業項目（一期），占地面積約529畝，計畫投資20億元，主要建設終端製造廠房，預計年產1.2億支手機及其他終端消費品、精密器件和部件，將可支撐華為終端產品的未來銷售規模。
另華為團泊窪9號地塊配套倉儲專案屬市重大建設專案，總投資1.5億元，主要是用於建設倉庫和分揀樓。華為團泊窪10號地塊智慧物流專案（一期）總投資2億元，有立體倉庫、終端設備零件的流通加工區。
報導指出，區內的研發實驗室主要分布在溪流背坡村和團泊窪兩處，根據網絡上曝光的圖片顯示，起火的未啟用辦公樓旁邊就是華為實驗室。至於這座「神祕實驗室」的功能，一位華為內部人士表示，團泊窪實驗室與華為終端研發無關，是公司其他業務的研發實驗室。
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