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資本市場進一步開放 大陸QFII、RQFII將合一

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸11月1日起，將把QFII與RQFII的資格和制度規則合一。美聯社
大陸11月1日起，將把QFII與RQFII的資格和制度規則合一。美聯社

為進一步對外開放資本市場，大陸宣布，11月1日起，將把QFII（合格境外機構投資者）與RQFII（人民幣合格境外機構投資者）的資格和制度規則合一，同時將降低准入門檻、擴大投資範圍。瑞銀中國全球金融市場部主管房東明預期，這項調整將帶動更多海外中長期資金進入中國市場。

中國證監會、中國人民銀行、國家外匯管理局25日連袂發布「合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法」（簡稱「QFII、RQFII辦法」）。

中國證監會官網說明，「QFII、RQFII辦法」及配套規則修訂內容主要涉及三個方面：

一、降低准入門檻，便利投資運作。將QFII、RQFII資格和制度規則合二為一，放寬准入條件，簡化申請文件，縮短審批時限，實施行政許可簡易程序；取消委托中介機構數量限制，優化備案事項管理，減少數據報送要求。

二、穩步有序擴大投資範圍。新增允許QFII、RQFII投資大陸全國中小企業股份轉讓系統掛牌證券、私募投資基金、金融期貨、商品期貨、期權等，允許參與債券回購、證券交易所融資融券、轉融通證券出借交易。

三、加強持續監管。加強跨市場監管、跨境監管和穿透式監管，強化違規懲處，細化具體違規情形適用的監管措施等。

中國證券報報導，大陸國際金融問題專家趙慶明表示，「QFII、RQFII辦法」的發布表明了中國進一步加快推進資本市場開放的決心和態度。

申萬宏源證券研究所首席分析師桂浩明指出，「QFII、RQFII辦法」在整體層面上進一步提高效率，擴大投資範圍，將加快外資進場速度。

瑞銀中國全球金融市場部主管房東明也認為，這項調整降低了准入門檻，便利投資運作，並對投資標的大幅放開，象徵中國資本市場對外開放再跨進一大步，將帶動更多海外中長期資金，包括對沖基金、另類投資基金等直接地進入中國市場。

房東明指出，新「辦法」擴大QFII和RQFII可投資範圍，允許QFII和RQFII投資新三板掛牌公司將增強優質的掛牌公司的流動性；允許QFII和RQFII參與債券回購將提高資金利用率、平衡風險與收益。

允許QFII和RQFII投資私募基金將為大陸資本市場和私募基金特別是洋私募帶來海外機構和高凈值客戶；允許QFII和RQFII參與融資融券將顯著提高投資者的交易便捷程度，極大便利證券及資金流轉，提升資金利用率。

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