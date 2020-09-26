減薪！香港海洋公園砍5-15% 港航推「兼職計畫」變相少3成

香港海洋公園昨宣布10月1日起取消員工放無薪假，改為全面復工和視乎職級減薪5%至15%，相關安排年底再作審視。另傳香港航空推出兼職機組人員計畫，參與員工將於今年11月1日至明年2月28日的其中兩個月轉為兼職，意味基本工資及固定津貼減少3成。

明報報導，海洋公園5月獲立法會財委會通過撥款54億元（港幣，下同，約6.96億美元）「救亡」，但園方表示，市場環境未見逆轉象，須持續嚴格管理成本，謹慎使用港府撥款。據海洋公園發予全體員工的通告，新一輪節約成本包括減薪措施適用於部分全職員工，行政級人員將減薪15%、助理行政級人員減薪10%、7級至9級員工減薪5%。減薪措施將由下月1日至12月31日實施，園方將於12月重新審視安排。

據報導，日前有消息稱，最低工資委員會勞資雙方未能就明年法定最低工資水平達成共識，最低工資或凍結。勞工及福利局長羅致光昨表示，委員會未完成工作，將於10月中向港府提交報告，局方目前不宜評論。有學者認為，港府起碼應定下最低工資調整準則，例如最少應與通膨幅度或全港雇員薪酬調整幅度看齊等。

另據香港經濟日報報導，早於2月已裁員的香港航空繼向機師提出減薪及無薪假計畫，擬再推出兼職機組人員計畫。香港航空稱為應對今年11月至明年2月空中服務員的過剩情況，推出臨時兼職計畫，安排空中服務員在這期間執勤兩個月及休班兩個月。

報導引述港航指，參加計畫的空中服務員期間的基本收入和固定津貼將減少30%，料涉約1200名員工，而非固定津貼則不會受到影響，他們經公司批准後更可尋找外面的工作機會，但要向公司申報並獲批准。港航又指，會因應狀況調整或取消此計畫。

99.5%機師減薪、放無薪假

港航早前向機師及副機師提出無薪假計畫，由10月1日至明年3月31日，為時半年，期間機長及副機長每月的固定收入和津貼將減少60%，已有99.5%機師同意參加延長的無薪假計畫。