快訊

婚外情爆出水保官員集體收賄 分局：全力配合司法調查

彰化縣正新輪胎溪州廠火災 濃煙3公里外可見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

減薪！香港海洋公園砍5-15% 港航推「兼職計畫」變相少3成

世界日報 / 香港新聞組／香港26日電

香港海洋公園昨宣布10月1日起取消員工放無薪假，改為全面復工和視乎職級減薪5%至15%，相關安排年底再作審視。另傳香港航空推出兼職機組人員計畫，參與員工將於今年11月1日至明年2月28日的其中兩個月轉為兼職，意味基本工資及固定津貼減少3成。

明報報導，海洋公園5月獲立法會財委會通過撥款54億元（港幣，下同，約6.96億美元）「救亡」，但園方表示，市場環境未見逆轉象，須持續嚴格管理成本，謹慎使用港府撥款。據海洋公園發予全體員工的通告，新一輪節約成本包括減薪措施適用於部分全職員工，行政級人員將減薪15%、助理行政級人員減薪10%、7級至9級員工減薪5%。減薪措施將由下月1日至12月31日實施，園方將於12月重新審視安排。

據報導，日前有消息稱，最低工資委員會勞資雙方未能就明年法定最低工資水平達成共識，最低工資或凍結。勞工及福利局長羅致光昨表示，委員會未完成工作，將於10月中向港府提交報告，局方目前不宜評論。有學者認為，港府起碼應定下最低工資調整準則，例如最少應與通膨幅度或全港雇員薪酬調整幅度看齊等。

另據香港經濟日報報導，早於2月已裁員的香港航空繼向機師提出減薪及無薪假計畫，擬再推出兼職機組人員計畫。香港航空稱為應對今年11月至明年2月空中服務員的過剩情況，推出臨時兼職計畫，安排空中服務員在這期間執勤兩個月及休班兩個月。

報導引述港航指，參加計畫的空中服務員期間的基本收入和固定津貼將減少30%，料涉約1200名員工，而非固定津貼則不會受到影響，他們經公司批准後更可尋找外面的工作機會，但要向公司申報並獲批准。港航又指，會因應狀況調整或取消此計畫。

99.5%機師減薪、放無薪假

港航早前向機師及副機師提出無薪假計畫，由10月1日至明年3月31日，為時半年，期間機長及副機長每月的固定收入和津貼將減少60%，已有99.5%機師同意參加延長的無薪假計畫。

機師 香港 海洋公園 薪資

延伸閱讀

嚇阻港人偷渡？解放軍駐港部隊海空巡邏演練

羅冠聰籲抵制中國軟體　願有生之年再見香港

曾助港警破解黃之鋒電話 瑞典科技公司撤出香港

英國被納入「防疫極高風險地區」赴香港須持「無毒」證明

相關新聞

減薪！香港海洋公園砍5-15% 港航推「兼職計畫」變相少3成

香港海洋公園昨宣布10月1日起取消員工放無薪假，改為全面復工和視乎職級減薪5%至15%，相關安排年底再作審視。另傳香港航空推出兼職機組人員計畫，參與員工將於今年11月1日至明年2月28日的其中兩個月轉

上海外商條例 嘉惠台企、台胞

繼《外商投資法》今年1月施行，《上海市外商投資條例》昨（25）日由上海市人大常委會通過，成為大陸首部外商投資地方法規，將...

外資投資金融商品 大鬆綁

大陸證監會、中國人民銀行和國家外匯管理局昨（25）日晚間發布最新的《QFII、RQFII辦法》，QFII、RQFII不僅...

兩岸人物／PayPal邱寒 要大展拳腳

「美版支付寶」PayPal去年底拿下第一張獲准在中國市場提供在線支付服務的外資公司執照，招兵買馬大半年，8月底挖角中國平...

華為東莞松山湖基地 驚傳失火

華為位在東莞松山湖基地一棟未啟用大樓，昨（25）日下午突傳火警，現場濃煙滾滾，火勢隨後撲滅，初步調查起火點在一棟正在建設的鋼結構建築，裡面的吸音棉著火，後經消防人員全面搜索清理，發現起火建築內有3名死者，身分為園區物業管理公司員工。事故原因調查及後續處置工作還在進行當中。

兩岸人物／金龍魚董座 眼光超前十年

創業板新股金龍魚昨（25）日進行新股申購，這次IPO計畫申購，這次IPO計畫融資人民幣138.7億元（約新台幣605.7...

螞蟻戰配基金1小時賣出人民幣102億元 場面堪比雙11

戰略配售螞蟻集團新股的基金25日凌晨剛開賣就遭瘋搶，2分鐘就賣出人民幣10億元（約新台幣43.4億元），僅1小時，易方達...

字節跳動推出搜索競價廣告 與百度的搜索戰事升級

在旗下今日頭條推出搜索服務後，字節跳動近期開始全面推出搜索競價廣告，代表字節跳動和百度的戰事升級。

【外媒綜合】大陸若打擊「不可靠企業」 恐弊大於利

中國大陸有意推出針對美國科技公司的「不可靠實體」清單，納入清單的公司將被限制或禁止從事與大陸有關的進出口活動以及在大陸投資。彭博資訊專欄作家高燦鳴（Tom Culpan）認為，陸方此舉在強硬派看來或許不錯，實則弊大於利，最終可能暴露大陸的「世界買家」地位，不如原先所想的那麼重要。

影／華為東莞松山湖一建築起火 3人死亡

華為東莞松山湖基地一棟大樓，25日下午突然傳出火警，現場濃煙滾滾，初步調查起火建築為鋼結構建築，主要燃燒物質為吸音棉，後經消防人員全面搜索清理，發現起火建築內有3名死者，身分為園區物業管理公司員工。事故原因調查及後續處置工作還在進行當中。

香港迪士尼重開 入園預約秒殺

香港迪士尼樂園今日重開，香港經濟日報報導，預約遊園反應熱烈，官網顯示可供預約入園的8個日子均已「額滿」。迪士尼樂園表示，重開初期採預約入園，每周只開5日，逢周二及四休園（公眾假期及樂園指定特別日子除外），園內室內劇場表演、戶外巡遊等暫停，遊客入園須量體溫、戴口罩。

抗疫求存！香港12行業組聯盟 促放寬限聚令、發消費券

疫情持續9個月，香港很多行業收入大減九成，有店舖被迫關門結業，也有不少員工被迫轉行謀生。由12個行業組成的「復興經濟民生大聯盟」昨日向港府提出多項要求，包括放寬限聚令、恢復昔日經濟活動、以消費券形式代替現金補助、專家顧問團要加入經濟專家等。

熱門新聞

她失蹤一夜成浮屍、手機資料全刪光 修復後驚現性侵影片

蔡總統擬視訊參加APEC峰會 北京：不要幻想

大陸驚傳有乘客在機上洗手間輕生 不幸身亡

王丹：兩岸不再絕對和平 應以「準戰時狀態」加強軍備

影／華為東莞松山湖一建築起火 3人死亡

疫苗價格掀論戰 中國製初步定價全球最高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。