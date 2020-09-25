QFIIRQFII投資放寬

大陸證監會、中國人民銀行和國家外匯管理局昨（25）日晚間發布最新的《QFII、RQFII辦法》，QFII、RQFII不僅可以投資A股股票，還新增金融期貨、商品期貨、期權、融資融券等業務範圍。

《第一財經》報導，《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法》（即QFII、RQFII辦法）及配套規則修訂主要涉及三大內容：

一是降低准入門檻，便利投資運作。將QFII、RQFII資格和制度規則合二為一，放寬准入條件，簡化申請檔，縮短審批時限，實施行政許可簡易程式；取消委託仲介機構數量限制，優化備案事項管理，減少資料報送要求。

二是穩步有序擴大投資範圍，新增允許QFII、RQFII投資全國中小企業股份轉讓系統掛牌證券、私募投資基金、金融期貨、商品期貨、期權等，允許參與債券回購、證券交易所融資融券、轉融通證券出借交易。

報導指出，目前，合格境外投資者可投資範圍擴大到九類。

包括，一，在證券交易所交易或轉讓的股票、存託憑證、債券、債券回購、資產支持證券；

二在全國中小企業股份轉讓系統轉讓的股票等證券；

三，中國人民銀行允許合格境外投資者投資的在銀行間債券市場交易的產品以及債券類、利率類、外匯類衍生品；

四，公募證券投資基金；

五，在中國金融期貨交易所上市交易的金融期貨合約；

六，中國證監會批准設立的期貨交易場所上市交易的商品期貨合約；

七，在國務院或中國證監會批准設立的交易場所上市交易的期權；

八，國家外匯管理局允許合格境外投資者交易基於套期保值目的的外匯衍生品；

九，中國證監會允許的其他金融工具。

QFII、RQFII可參與金融衍生品等的具體交易品種和交易方式，將在穩妥有序的原則下逐步開放，由證監會會商中國人民銀行、國家外匯管理局同意後公佈。

另外，在降低准入、擴大投資範圍的同時，新規在持續監管方面也有專門安排。其中，特別強調跨市場監管、跨境監管和穿透式監管，強化違規懲處，細化具體違規情形適用的監管措施等。

三是境外投資者進行境內證券投資，需要遵守持股比例限制。即單個合格境外投資者或其他境外投資者持有單個上市公司或者掛牌公司的股份，不得超過該公司股份總數的10%；全部合格境外投資者及其他境外投資者持有單個公司 A 股或者境內掛牌股份的總和，不得超過該公司股份總數的30%。

不過，戰略投資不受此限。配套規則明確，合格境外投資者及其他境外投資者依法對上市公司戰略投資的，其戰略投資的持股不受前款規定的比例限制。

值得一提是，合格境外投資者參與金融期貨交易，應當遵守中金所的有關規定。