螞蟻戰配基金1小時賣出人民幣102億元 場面堪比雙11

戰略配售螞蟻集團新股的基金25日凌晨剛開賣就遭瘋搶，2分鐘就賣出人民幣10億元（約新台幣43.4億元），僅1小時，易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐在內的五檔「創新未來18個月封閉運作混合基金」合計賣出人民幣102億元（約新台幣442.2億元），創下公募基金新歷史，凌晨排隊搶購的場面堪比「雙11」。

所謂戰略配售，是指以鎖定持股為代價獲得優先認購新股的權利，以此來得到其他投資者沒有的投資機會，隨著市場的發展，符合國家戰略、掌握核心技術、市場認可度高的企業將越來越多選擇引入戰略投資者。

戰略投資者不參與網下詢價，且安排戰略配售股票的比例單獨計算，扣除該部分後才確定網下、網上發行比例，因此戰略配售基金在參與創新企業戰略投資時可優先參與，從打新角度而言可以視為擁有100％中簽率。

界面新聞報導，易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐五家基金公司22日宣布，與螞蟻集團簽署戰略投資者認股協議，將推出以發行價認購螞蟻股票的新基金，封閉期18個月，計畫戰略配售10%的螞蟻新股，總募集規模人民幣600億。

先前，網上打新（個人股票帳戶中申購新股）是個人投資科創板股票的主要方式，但這需要股票帳戶有人民幣50萬元的資產，並有2年的交易經驗，門檻較高，即使滿足條件，實際中簽率也很低。

據Wind數據計算，過去十年全部新股發行的網上打新中簽率僅為0.045%，業內分析認為，此次螞蟻A股上市引發全市場關注，打新中簽率或更低，而這五檔基金讓普通投資者多了一個低門檻的選擇。

從投資者打新角度而言，以上五檔產品可以在參與創新企業戰略投資時可優先參與，打新可視為擁有100%中簽率。目前可參與戰略配售的只有部分機構投資者，但透過以上五檔創新未來基金，個人也可以間接參與螞蟻集團戰略配售，有機會提前鎖定螞蟻集團上市新發股票。