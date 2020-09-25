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字節跳動推出搜索競價廣告 與百度的搜索戰事升級

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
在旗下今日頭條推出搜索服務後，字節跳動近期開始全面推出搜索競價廣告，代表字節跳動和百度的戰事升級。圖／歐新社
在旗下今日頭條推出搜索服務後，字節跳動近期開始全面推出搜索競價廣告，代表字節跳動和百度的戰事升級。圖／歐新社

在旗下今日頭條推出搜索服務後，字節跳動近期開始全面推出搜索競價廣告，代表字節跳動和百度的戰事升級。

界面新聞報導，字節跳動搜索競價廣告一直在小範圍測試中，對外販售的廣告以信息流廣告為主。

與百度搜索廣告一個很大的不同是，字節跳動搜索廣告還把抖音搜索納入其中。

抖音搜索的特點是，透過短視頻演算法推薦獲得使用者的興趣，用戶進行搜索時，會根據興趣猜測使用者想要的信息。

過去幾年，業內一直有聲音，認為字節跳動的崛起，分流了百度的廣告營收，但實際上，以信息流廣告為主的字節跳動並未觸及百度的根本。

一名廣告行業從業者表示，搜索廣告比資訊流廣告更精準，廣告主即使投放資訊流廣告，也不會放棄搜索廣告，但字節跳動推出搜索廣告之後，和百度的競爭更為直接。

三年前，字節跳動已入局搜索業務，並於 2017 年組建搜索團隊；2019 年 8 月，字節跳動首次宣布主動搜索佈局，同年 8 月 10 日，頭條搜索正式上線。

今年字節跳動加碼搜索業務的意圖明顯，2月字節跳動推出了「頭條搜索」獨立App；4月還上線了頭條百科測試版。

此外，字節跳動還引入數名百度搜索的離職高管，騰訊財經報導，原百度副總裁吳海峰和執行總監孫雯玉已加入字節跳動，吳海鋒將負責醫療信息和互聯網醫療，而醫療搜索廣告正是百度搜索廣告比較重要的收入來源。

東方財富網報導，美國通訊流量監測機構StatCounter，在大陸搜尋引擎行業中，百度佔據行業中的絕對領先地位，搜狗緊跟在後，神馬、360好搜以及穀歌等市佔遠低於百度和搜狗。

2020年6月，百度市佔為66.15%，排名第二、三位的搜狗搜索和360好搜，市佔率分別為22.06%和3.40%，均與百度實力相差懸殊。

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