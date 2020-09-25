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華為松山湖園區一未啟用大樓起火 無人員傷亡

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
華為位在東莞松山湖基地一棟未啟用大樓，今（25）日下午突傳火警，現場濃煙滾滾，火勢隨後撲滅，沒有人員傷亡。圖／影片截圖
華為位在東莞松山湖基地一棟未啟用大樓，今（25）日下午突傳火警，現場濃煙滾滾，火勢隨後撲滅，沒有人員傷亡。圖／影片截圖

華為位在東莞松山湖基地一棟未啟用大樓，今（25）日下午突傳火警，現場濃煙滾滾，火勢隨後撲滅，沒有人員傷亡。初步調查起火點在一棟正在建設的鋼結構建築，裡面的吸音棉著火。

華為松山湖園區是華為終端業務研發和製造基地，美國制裁後，華為終端HMS生態和鴻蒙作業系統研發就放在松山湖基地，華為內部稱之為「松湖會戰」；華為手機製造工廠「南方工廠」也設在松山湖園區。

廣東東莞消防「警情通報」指出，今天下午15時16分東莞市消防救援支隊指揮中心接到報警，位於東莞市松山湖阿里山路一建築發生火災，立即調派松山湖及周邊消防力量共34輛消防車，140名消防人員趕赴現場救援，火勢撲滅後無人員傷亡，初步調查起火建築為鋼結構建築，主要燃燒物質為吸音棉。

松山湖高新技術產業開發區管委會情況通報表示，起火建筑为钢架结构，未正式啟用，截至昨天下午16時50分，現場火勢已被撲滅，事故後續處置及調查工作還在進行當中。

東莞市委宣傳部指出，是在建專案著火，沒有人員傷亡，該建築與實驗室並無關係，正在裝修和建設之中，沒有投入使用。

澎湃新聞報導，根據網路上曝光的圖片顯示，起火處為華為松山湖團泊窪實驗室附近，不過華為內人士表示，松山湖園區團泊窪一處未啟用辦公樓起火，旁邊為華為實驗室，並已跟華為總部確認過，華為松山湖材料實驗室並沒有發生火災，一切正常。

華為松山湖園區是華為研發重鎮，占地1900畝，耗資人民幣100億元，2018年建成後，華為把研發中心、華為大學、中試中心等功能載體搬遷至松山湖。據悉，有3萬研發人員聚集松山湖基地。

此外，還有去年新開工的華為團泊窪8號地塊工業項目（一期），占地面積約529畝，地上和地下建築面積分別為27萬平方公尺、8萬平方公尺，計畫投資人民幣20億元，主要建設終端製造廠房，預計年產1.2億支手機及其他終端消費品、精密器件和部件，將可支撐華為終端產品的未來銷售規模。

華為團泊窪9號地塊配套倉儲專案屬市重大建設專案，總投資人民幣1.5億元，占地面積61176平方公尺，建築面積78300平方公尺，主要是用於建設倉庫和分揀樓，建設起止年限2020年到2022年。

華為團泊窪10號地塊智慧物流專案（一期），總投資人民幣2億元，總用地面積60畝，總建築面積約4.3萬平方公尺，項目主要為1棟廠房，其中除6000平方公尺用於立體倉庫，其餘均為流通加工區，主要用於終端設備零件的流通加工。

建築 人民幣 火災

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