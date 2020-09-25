龐培歐轟陸駐紐約總領事館是間諜窩 北京：誣衊之辭

美國國務卿龐培歐近期表示，大陸駐紐約總領事館是「間諜窩」，直接威脅總部設在紐約的聯合國組織。大陸駐紐約總領事館今日回應，根本不存在間諜活動，美方相關指控完全是造謠誣衊之辭。

中美關係緊張，此前雙方分別關閉大陸駐休士頓總領事館，以及美國駐成都總領事館。

龐培歐表示，大陸外交人員的活動已經超越正常的外交界線，更像是間諜行為。陸方在紐約的間諜活動，更有可能延伸到總部位於紐約的聯合國組織，華府正密切注意在美國工作的中國外交人員數目。而今年7月要求大陸關閉駐休士頓總領事館，是因有事實證明使館人員違法從事間諜活動，因此要驅逐，送返大陸。

大陸駐紐約總領館今日表示，總領館一貫遵守國際法和中美雙邊相關協議，始終致力於促進中美各界相互瞭解和各領域友好合作。

大陸駐紐約總領館指出，2019年，領區十州對華貨物貿易額占美對華貨物貿易總額約15%，各類中國留學人員總數接近15萬人，僅到訪紐約市的大陸遊客人數就超過110萬人次。

大陸駐紐約總領館指出表示，新冠肺炎疫情暴發後，大陸各界和領區人民互施援手，續寫民間友好佳話。美方以不實指控故意歪曲中國駐紐約總領館同領區各界正常交往，顯然站不住腳，也不得人心。