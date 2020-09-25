聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／華為東莞松山湖一建築起火 沒有人員傷亡
華為東莞松山湖基地一棟大樓，25日下午突然傳出火警，現場濃煙滾滾，東莞消防表示，起火建築為鋼結構建築，主要燃燒物質為吸音棉，沒有人員傷亡，火勢於下午4時50分撲滅。
第一財經日報報導，東莞市消防救援支隊指揮中心表示，25日15時16分接到報警：位於東莞市松山湖阿里山路一建築發生火災，指揮中心立即調派松山湖及周邊消防力量趕赴現場救援。
財新網報導，至於火災具體情況、損失多大等，華為手機方面表示，需等待集團統一回應。
快科技報導，從網友發布的影片來看，著火的是一棟大樓，現場煙霧強烈，整個影片畫面中都是黑色的煙霧，看起來火勢不小。
OFweek通信網報導，華為松山湖基地是華為終端公司新總部所在，該項目投資約人民幣100億元，主要發展與手機等所有終端關聯的研發、銷售和增值業務，年產手機量達到1.2億支。
除了目前佔據華為核心業務的手機移動終端業務外，大量的研發業務、財務支付結算業務、培訓業務、國際交流業務、甚至部分營運總控業務都在松山湖基地。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言