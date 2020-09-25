影／華為東莞松山湖一建築起火 沒有人員傷亡

中國大陸有意推出針對美國科技公司的「不可靠實體」清單，納入清單的公司將被限制或禁止從事與大陸有關的進出口活動以及在大陸投資。彭博資訊專欄作家高燦鳴（Tom Culpan）認為，陸方此舉在強硬派看來或許不錯，實則弊大於利，最終可能暴露大陸的「世界買家」地位，不如原先所想的那麼重要。

2020-09-25 19:40