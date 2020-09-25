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影／華為東莞松山湖一建築起火 沒有人員傷亡

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
華為東莞松山湖園區起火。圖/影片截圖
華為東莞松山湖園區起火。圖/影片截圖

華為東莞松山湖基地一棟大樓，25日下午突然傳出火警，現場濃煙滾滾，東莞消防表示，起火建築為鋼結構建築，主要燃燒物質為吸音棉，沒有人員傷亡，火勢於下午4時50分撲滅。

第一財經日報報導，東莞市消防救援支隊指揮中心表示，25日15時16分接到報警：位於東莞市松山湖阿里山路一建築發生火災，指揮中心立即調派松山湖及周邊消防力量趕赴現場救援。

財新網報導，至於火災具體情況、損失多大等，華為手機方面表示，需等待集團統一回應。

快科技報導，從網友發布的影片來看，著火的是一棟大樓，現場煙霧強烈，整個影片畫面中都是黑色的煙霧，看起來火勢不小。

OFweek通信網報導，華為松山湖基地是華為終端公司新總部所在，該項目投資約人民幣100億元，主要發展與手機等所有終端關聯的研發、銷售和增值業務，年產手機量達到1.2億支。

除了目前佔據華為核心業務的手機移動終端業務外，大量的研發業務、財務支付結算業務、培訓業務、國際交流業務、甚至部分營運總控業務都在松山湖基地。

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