香港迪士尼重開 入園預約秒殺

香港迪士尼樂園今日重開，香港經濟日報報導，預約遊園反應熱烈，官網顯示可供預約入園的8個日子均已「額滿」。迪士尼樂園表示，重開初期採預約入園，每周只開5日，逢周二及四休園（公眾假期及樂園指定特別日子除外），園內室內劇場表演、戶外巡遊等暫停，遊客入園須量體溫、戴口罩。

海洋公園開放預約，反應同樣踴躍，截至昨晚9時，官網顯示今日及未來9天均已預約爆滿。公園管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，重開後仍要控制入園人流，雖然疫情進一步緩和，但不會掉以輕心，中秋連假將臨，園方會就人數上限做微調，其後再逐步提升，但暫時不會提高至政府容許的5成上限。

媒體報導，今年中秋節恰逢「十一」，大陸將共有8天的長假，預料將帶動旅遊人氣，可望「輸血」受疫情影響的香港旅遊業。香港旅遊發展局正為重啟香港旅遊作準備，包括啟動與其他國家及地區往來的「旅遊氣泡」，香港旅發局總幹事程鼎一預計深圳、大灣區及短途市場會是首批開放的市場。

香港特區立法會議員鍾國斌23日晚間，聯同香港旅遊業代表與特區政府食物及衛生局局長陳肇始會面，希望特區政府可在10月1日前，與大陸、澳門和海外有關方面商談落實「旅遊氣泡」或「健康碼」，便利港人出遊和旅客訪港，同時放寬防疫措施「限聚令」、准許業界開展本地遊服務。