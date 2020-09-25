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抗疫求存！香港12行業組聯盟 促放寬限聚令、發消費券

世界日報 / 香港新聞組／香港25日電
新冠疫情重創香港經濟，商界再度籲請港府放寬限聚令。圖為戴口罩香港市民經過尖沙咀一家已關門藥店門口，藥店張貼著「疫情嚴峻」的告示。（中通社）
新冠疫情重創香港經濟，商界再度籲請港府放寬限聚令。圖為戴口罩香港市民經過尖沙咀一家已關門藥店門口，藥店張貼著「疫情嚴峻」的告示。（中通社）

疫情持續9個月，香港很多行業收入大減九成，有店舖被迫關門結業，也有不少員工被迫轉行謀生。由12個行業組成的「復興經濟民生大聯盟」昨日向港府提出多項要求，包括放寬限聚令、恢復昔日經濟活動、以消費券形式代替現金補助、專家顧問團要加入經濟專家等。

香港商報報導，大聯盟召集人章彤輝說，他們不是要政府派錢救濟，而是希望可以正常地做生意、生活、全面恢復社會經濟活動，既然政府也說新冠肺炎將是新常態，市民要與病毒長期共存，那就應該恢復以往的生活模式。他認為，政府專家顧問團應加入經濟專家，在防疫抗疫的同時，要兼顧民生經濟。

會上有不同業界代表均認為「一刀切」的做法有問題。其中，美容業界代表葉世雄表示，美容院只有2宗個案，但就要和其他行業一起全面停業，應該是哪個行業出現疫情便停哪個行業，而不是「一刀切」。

廠廈及小微企業代表周永勤指，現時很多廠廈已轉營音樂教室、排舞室、歌會、派對房間等，但須向規劃署申請更改用途並繳交昂貴的補地價，希望政府能簡化申請程序和大幅調低補地價格。另外，除已寬免的差餉外，希望同時能寬免地租。

另據香港經濟日報報導，香港政府統計處昨日發表的對外商品貿易統計數字顯示，8月香港整體出口和進口貨值分別較去年下跌2.3%和5.7%。

香港今年8月商品整體出口貨值為3445億元（港幣，下同），較去年同月下跌2.3%，但比市場原先預期的3%為好。同時，繼今年7月份錄得3.4%的年跌幅後，8月份商品進口貨值為3591億元，較去年同月下跌5.7%。2018年8月份錄得有形貿易逆差146億元，相等於商品進口貨值的4.1%。而今年首8個月的商品整體出口貨值較按年下跌5.8%。同時，商品進口貨值下跌8.1%。

香港 疫情

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