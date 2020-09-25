確保供應鏈穩定 華為大舉入股關鍵配套廠

大陸《財新網》報導，在美國制裁之下，為應對供應鏈危機，鮮少對外投資的華為去年4月成立了「哈勃科技」平台，專門投資產業鏈企業，迄今已入股十餘家企業，其中持股比例最高的是蘇州一家台資背景的連接器廠「慶虹電子」。

華為輪值董事長郭平23日在上海出席「2020華為全聯接大會」時表示，由於受到各種打壓，華為建立了哈勃科技，對供應鏈策略投資。

郭平說，「華為畢竟是一家公司，我們不是一個產業鏈，所以會通過投資和華為的技術去幫助產業鏈成熟和穩定。」

據財新網統計，哈勃科技成立於2019年4月，註冊資本人民幣17億元，由華為全資持股。哈勃科技董事長、總經理由華為出身的白熠擔任。

哈勃科技成立迄今僅一年多時間，就已經對外投資了十餘家公司，包括：慶虹電子（蘇州）有限公司、新共識（杭州）科技有限公司、蘇州裕太微電子有限公司、山東天嶽先進材料科技有限公司、思瑞浦微電子科技（蘇州）股份有限公司等。

報導稱，華為入股的公司多為半導體製造產業鏈上企業，聚焦連接器、高速傳輸晶片、以太網PHY（收發器）晶片、碳化矽半導體襯底材料、模擬晶片、晶圓級光晶片、電源管理晶片、計算機技術、人工智能、VCSEL（垂直腔面發射激光器）、功率半導體等領域。

其中，慶虹電子是哈勃科技持股最多的公司之一。哈勃科技今年1月入股該公司，持股32.14%。除了在慶虹電子持股較高外，哈勃科技對其他公司的持股多在10%以下。

慶虹電子成立於2001年，此前是台灣連接器廠商慶良集團在蘇州生產基地的運營主體，但2019年7月，公司股權發生變更，自然人許之瑩成為實際控制人。不久後，公司就引入了哈勃科技。

報導稱，許之瑩與慶良集團關係密切，在慶良集團其他下屬公司亦有掛職。

財新網指出，除硬體設備廠，哈勃科技還投資開源社區的軟體供應商新共識（杭州）科技有限公。新共識成立於2018年6月，哈勃科技持股4.17%。新共識直接控股的兩個公司是「開源中國社區」的運營及技術主體。

財新網表示，開源社區對未來華為鴻蒙和HMS（華為移動服務）生態發展尤為重要。9月10日下午，華為在廣東東莞召開的年度開發者大會，發布「鴻蒙2.0」操作系統，宣布該系統正式開源。

華為的願景是在一年內搭載鴻蒙系統的設備能超2億部，其中1億部來自第三方公司。