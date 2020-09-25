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大陸對美國PVC進行反傾銷調查 涉及美國台塑

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸商務部公告，對美國PVC進行反傾銷調查。中新社
大陸商務部公告，對美國PVC進行反傾銷調查。中新社

大陸商務部25日公告，對原產於美國的進口聚氯乙烯（PVC）進行反傾銷立案調查。其中，被申請調查產品的主要生產商及主要出口商都包括台灣塑膠工業股份有限公司（美國）。

大陸此次反傾銷調查被調查產品為聚氯乙烯純粉，主要包括通用型聚氯乙烯樹脂、高聚合度聚氯乙烯樹脂、交聯聚氯乙烯樹脂。

聚氯乙烯是全球性化工產品，被廣泛應用於工業、農業、建築、電子、汽車等領域。

大陸業者提出的反傾銷調查申請書指出，2007年以後，由於美國頁岩氣開採技術的發展，頁岩氣產量出現了爆發式增長，直接導致美國天然氣價格持續下降。

以美國頁岩氣開發為基礎的天然氣製備乙烯進而生產聚氯乙烯，相比目前原油路線以及大陸電石工藝路線的聚氯乙烯產品，可節省較大成本。

大陸業者稱，可以預見，未來相當長時間內美國仍將是聚氯乙烯的主要出口國。

大陸商務部公告，這項反傾銷調查的調查期為2019年1月1日至2019年12月31日，產業損害調查期為2016年1月1日至2019年12月31日。

反傾銷 建築

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