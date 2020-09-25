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陸學者：在統一戰爭中，大陸不排除開第一槍

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
復旦大學國際問題研究院教授沈丁立稱，在國家統一戰爭中，大陸不排除開第一槍的可能。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）
復旦大學國際問題研究院教授沈丁立稱，在國家統一戰爭中，大陸不排除開第一槍的可能。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

近期兩岸緊張情勢不斷升高，大陸立場鷹派的環球時報8月中曾發表社評，呼籲台海各方都應恪守「不開第一槍」的原則。但環球時報25日刊登上海復旦大學國際問題研究院教授沈丁立的文章卻指出，當前以非和平方式實現統一的可能日益增大，在國家統一戰爭中，大陸不排除開第一槍的可能。

沈丁立表示，長期以來，中國一直有「不開第一槍」的說法。但他認為，在維護中國核心國家利益這個前提下，不開第一槍應是有條件的。

根據大陸2011年發表的《中國的和平發展》白皮書，中國核心利益包括：國家主權、國家安全、領土完整、國家統一、中國憲法確立的國家政治制度和社會大局穩定，以及經濟社會可持續發展的基本保障等六項。

沈丁立一一列舉大陸六大核心國家核心利益面臨何種威脅時，應該開出第一槍。他首先質疑，當外國軍機在中國的領空實施軍事偵察行動，不斷侵犯中國主權時，還有必要堅持不開第一槍以確保外軍機組人員的生命安全嗎？

其次，當中國的核武器面臨敵國非核武器的精準攻擊時，還有必要堅持不首先使用核武器嗎？

第三，「滿洲國」時，中國東北軍堅持不開第一槍從而眼看國土淪喪，今日之中國能容忍重蹈國恥嗎？沈丁立稱，中國應對任何外國侵略軍堅決地開出第一槍。

第四，沈丁立說，大陸竭力推動和平統一，但絕不放棄以非和平方式實現統一。面對「台獨」勢力日益猖獗，在來自外部的干擾因素日益明顯的當下，以非和平方式實現統一的可能也必然日益增大。

他指出，非和平方式雖然不一定就是戰爭，但很可能就是戰爭。在一場反分裂的國家統一戰爭中，大陸方面不排除開第一槍的可能。

第五項，當面臨來自內外的敵對力量對中國發動旨在顛覆中國制度並引起社會嚴重動盪的挑戰面前，中國的憲法並未排除開第一槍的選擇，對外對內都是如此。

第六項，沈丁立表示，正常的國際經貿、糧食和能源的國際合作等，都是中國經濟社會可持續發展的基本保障。「如果有人故意不想讓中國人過好日子，那將有嚴重後果」。

沈丁立強調，「不開第一槍」並非絕對的，而且要避免落入教條主義。他建議大陸應改為對外表述：中國將就不開第一槍做最大程度的克制，但不保證不開第一槍。這樣才最具道德性和守法性。

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