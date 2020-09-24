禁兩名澳學者入境 陸外交部證實：反對打著學術抹黑陸

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
澳洲學者被大陸禁止入境，對此，大陸外交部24日證實「反對打著學術幌子蓄意抹黑攻擊中國的行為。」（圖／取自新浪網）
澳洲學者被大陸禁止入境，對此，大陸外交部24日證實「反對打著學術幌子蓄意抹黑攻擊中國的行為。」（圖／取自新浪網）

澳洲反華學者漢密爾頓（Clive Hamilton）、澳戰略政策研究所（ASPI）研究員周安瀾（Alexander Joske）被大陸禁止入境。對此，大陸外交部發言人汪文斌24日回應，是否允許外籍人士入境這完全是大陸主權內的事情，也證實稱「中方歡迎外國人士來華學習工作生活，但反對打著學術幌子蓄意抹黑攻擊中國的行為。」

環球網報導，汪文斌在24日舉行的大陸外交部例行記者會上表示，中方歡迎外國人士來華學習、工作和生活，客觀介紹中國國情和內外政策，增進中國與外部世界的相互了解。同時，汪文斌說，中方堅決反對任何打著學術幌子，傳播虛假資訊，蓄意抹黑攻擊中國和危害中國國家安全的行為。

不久前，澳洲曾以「國家安全擔憂」為名，無端吊銷兩名大陸學者簽證。汪文斌表示，中方對於發展中澳關係的立場是一貫、明確的，一個健康、穩定的中澳關係符合兩國的根本利益。當前中澳關係面臨的困難局面，主要原因是澳方最近一段時間以來屢屢在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上採取錯誤言行，對中澳間正常的交往與合作無端設限，嚴重損害了兩國互信。

汪文斌強調，中方敦促澳方一些人士摒棄冷戰思維和意識形態偏見，客觀理性地判斷，停止對中國的抹黑誣衊，多做有利於增進兩國相互了解和信任的事情，而不是相反。

汪文斌 外交部

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