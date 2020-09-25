海南旅遊復甦 遊客、收入正增長

海南省旅遊和文化廣電體育廳廳長孫穎24日在海口召開的2020年海南旅遊採購大會上披露，海南旅遊業復甦走在大陸全國前列，今年8月份，海南接待國內過夜遊客522.49萬人次，同比增長2.0%，旅遊收入也同比增長6.5%，今年首次雙雙實現同比正增長。

中新社報導，孫穎表示，上述成績是海南自貿港建設的階段性成果，海南省旅遊和文化廣電體育廳積極謀劃旅遊市場振興方案，有序推進旅遊企業復工、復產，多措並舉激發市場活力，同時，得益於良好的疫情防控工作和一系列有效的政策和措施。

主辦方表示，此次2020年海南旅遊採購大會是疫情以來中國第一個，也是規模最大、範圍最廣的線下採購大會，旨在建立大陸國內旅遊企業和海南旅遊企業的採購交流平台，共商海南旅遊業復甦之道，共謀大陸旅遊振興之策。

下一步，海南旅遊將繼續聚焦「健康遊歡樂購」主題，通過「走出去」、「請進來」、深化與國內主要在線旅遊平台的合作，擴大宣傳、持續推進「千萬人遊海南」系列活動、舉辦包括2020年（第廿一屆）海南國際旅遊島歡樂節在內的一系列旅遊文體活動等措施，吸引遊客到海南旅遊，拉動旅遊消費增長。