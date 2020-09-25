17屆贛台會登場 深化融合發展

第17屆「贛台會」昨天在江西吉安開幕，與會嘉賓共同啟動開幕式。圖／本報江西吉安傳真 主題為「開放合作．融合發展」的第17屆贛台（吉安）經貿文化合作交流大會，昨天在江西吉安開幕。大陸海協會會長張志軍致辭表示，大陸始終是台商台企的腹地，兩岸經濟同屬中華民族經濟，理應加強合作，實現互利雙贏。兩岸各方要持續促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，強化保障台灣同胞福祉的制度安排，助力台胞台企在大陸實現更好發展。

在開幕式上，江西省省長易煉紅指出，江西區位優勢優越，是唯一一個同時毗鄰長三角、珠三角和海西經濟區的省分，是與台灣最近的大陸內陸省分。江西的營商環境持續優化，台胞台商此時選擇來江西投資創業，商機無限，潛力無限；期待與台灣各界朋友進一步加強交流交往，促進兩地合作向更高領域、更深層次、更高水準邁進。

江西省委書記劉奇前天會見前來出席「贛台會」的台灣嘉賓，劉奇指出，贛台兩地要深化經貿合作，以江西海峽兩岸產業合作區為平台，在電子資訊、新能源新材料、智慧製造、現代服務業、精緻農業、旅遊業等領域持續深化合作，實現互利共贏；要擴大人文交流，不斷創新豐富交流形式，促進兩地在佛教文化、道教文化、客家文化、陶瓷文化等領域交流；要密切青年互動，持續為台灣青年來江西就學就業、創新創業創造更好條件。

大陸全國台企聯會長李政宏、榮譽會長王屏生等人則表示，全國台企聯將推動更多的台資台企搶抓江西發展的機遇，投資江西、建設江西，與江西優勢產業、本地企業精準對接、融合發展，持續深化贛台交流，共同造福兩地人民。

自2003年以來，「贛台會」已舉辦16屆，累計簽約項目1037個；目前，江西已成為大陸中部地區台資企業主要聚集地。今年以來，面對新冠肺炎疫情、中美貿易摩擦等因素影響，江西以「雲推介」、「雲洽談」、「雲簽約」方式，全省共引進台資專案34個。截至2020年6月底，江西已累計引進台資專案3651個，實際進資148.15億美元。

江西在堅持常態化疫情防控的同時，強化準准服務，積極推動幫助在贛台商台企復工復產，努力把疫情影響降至最低；推動台企參與口岸「三同」試點工作（即入境與沿海同價到港、出境與沿海同價起運、通關與沿海同樣效率），幫助在贛台企拓展國際市場空間。