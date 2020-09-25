聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃奇帆：投資新基建要靈活
新基建新經濟高峰論壇23日在上海舉行。中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆當日表示，投資新基建要充分發揮各類新基建的靈活性，要遵循市場規律，避免一哄而上。
中新社報導，黃奇帆表示，新基建有助於帶動高水平投資，市場主體應根據政策引導自主投資、自負盈虧，創新投資模式，提高投資效率；與此同時，發展新基建要著重加強應用場景和相應規則建設。
在上海市政府副秘書長、市發改委主任馬春雷看來，新基建一頭連著巨大投資需求，另一頭牽著不斷升級的應用和消費市場，將為中國產業發展注入強大的能量。
華為公司高級副總裁、中國區總裁魯勇認為，發展新基建，實幹是關鍵，要把握好輕重緩急，技術層面需要前瞻考量。
馬春雷告訴記者，上海今年出台新基建三年行動計畫，聚焦具有上海特色的新網絡、新設施、新平台、新終端建設，推出8個方面35條任務舉措，努力推動上海新基建邁上新台階、邁向高水平。 當日，來自工信部、科技部等部門和長春、武漢等多個城市的官員及各界嘉賓1200多人出席論壇。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言