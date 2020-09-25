黃奇帆：投資新基建要靈活

新基建新經濟高峰論壇23日在上海舉行。中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆當日表示，投資新基建要充分發揮各類新基建的靈活性，要遵循市場規律，避免一哄而上。

中新社報導，黃奇帆表示，新基建有助於帶動高水平投資，市場主體應根據政策引導自主投資、自負盈虧，創新投資模式，提高投資效率；與此同時，發展新基建要著重加強應用場景和相應規則建設。

在上海市政府副秘書長、市發改委主任馬春雷看來，新基建一頭連著巨大投資需求，另一頭牽著不斷升級的應用和消費市場，將為中國產業發展注入強大的能量。

華為公司高級副總裁、中國區總裁魯勇認為，發展新基建，實幹是關鍵，要把握好輕重緩急，技術層面需要前瞻考量。

馬春雷告訴記者，上海今年出台新基建三年行動計畫，聚焦具有上海特色的新網絡、新設施、新平台、新終端建設，推出8個方面35條任務舉措，努力推動上海新基建邁上新台階、邁向高水平。 當日，來自工信部、科技部等部門和長春、武漢等多個城市的官員及各界嘉賓1200多人出席論壇。