金融科技「外灘大會」上海登場

由上海市政府指導、支付寶和螞蟻集團主辦的全球高級別金融科技大會「外灘大會」24日在上海開幕，首屆外灘大會以「科技讓未來更普惠」為主題。上海市副市長吳清24日表示，新一輪科技創新給金融行業帶來深刻變化，科技與金融正加速融合，正向可信、智能、普惠的方向不斷邁進，可以說金融科技就是未來金融發展的制高點。

中新社報導，吳清在致辭中表示，金融科技方面，人工智能、區塊鏈等技術為金融產品創新、業務創新，為在線金融服務的升級等都提供了有力的保障和支持。這充分體現了科技創新在金融發展方面的巨大優勢，金融領域向來也是新一代信息技術支撐下，科技進步的應用者和推動者。

吳清說，今年上半年，上海金融業逆勢增長，金融市場非常活躍，前8個月上海總交易額超過1500萬億元人民幣，同比增長16.6%，對經濟增長、對實體經濟發揮了非常重要的支撐作用。

螞蟻集團董事長井賢棟表示，上海擁有科創中心的高地，因為開放成為全球金融要素集聚度最高的城市之一，正是因為這些科技基因、開放基因和創新基因，上海是中國最有實力建成金融科技中心的城市。

螞蟻集團和支付寶期待承擔更大的責任，和上海一起，推進世界更普惠更綠色和更可持續的發展。

首屆外灘大會採用「1+40+x」辦會模式，即1場主論壇、40場分論壇和X場配套文娛活動。大會涵蓋數字普惠開放、金融科技創新、全球生態共建、商業價值變革、綠色和可持續發展5大前沿話題。