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大陸國產23款智慧型餐飲機器人廣州亮相

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
2020廣東21世紀海上絲綢之路國際博覽會上「20秒出餐」漢堡機器人。（香港文匯網）
2020廣東21世紀海上絲綢之路國際博覽會上「20秒出餐」漢堡機器人。（香港文匯網）

煎炸、做煲仔飯、調製咖啡、製作冰棒，這些烹飪美食，機器人也能做！2020廣東21世紀海上絲綢之路國際博覽會，碧桂園旗下千璽機器人集團24日以23款自主研發機器人參展，引導智慧型科技盛宴進入餐飲界。目前，已有9家機械人餐廳在粵港澳大灣區開業，涵蓋中餐、火鍋、快餐、煲仔飯、粉麵等全新智慧餐飲業態。

據香港文匯網，21世紀海上絲綢之路國際博覽會餐飲機器人展區，23款智能機器人設備十分搶眼。除了「天降美食」中餐及火鍋雲軌系統外，「馳援湖北抗疫」同款貨櫃煲仔飯機器人備受矚目。據悉，今年2月千璽集團攜手國強公益基金會, 捐贈兩批貨櫃煲仔飯機器人馳援湖北, 為醫療人員提供24小時無接觸式免費熱餐服務。

五穀豆漿機器人、棉花糖機器人、新款冰棒機器人等多款機器人均為首次亮相。而貨櫃漢堡機器人，其出餐效率達每個漢堡僅需20秒，比當前快餐行業巨頭的出餐效率快了近1倍。展會期間，16000份各類機器人現場烹飪製作雪糕冰棒、咖啡、小吃、漢堡、棉花糖等美食，供觀展者免費體驗，讓民眾大呼過癮。

據報導，作為獲得大陸首家系統集成餐飲機器人CR認證，該機械人研發團隊目前已累計提交600餘項各類專利申請，自主研發機器人設備及軟件系統80多種。碧桂園集團助理總裁兼千璽集團總經理邱咪稱，公司以自主研發為核心，將機器人打造為餐飲標準化的載體，形成覆蓋生產、供應鏈、運營的全產業鏈體系，促進餐飲行業產業和服務升級。

「目前已打造涵蓋中餐、火鍋、快餐、煲仔飯、粉麵及單機設備為組合的『5+1』全新智慧餐飲業態，已有9家機器人餐廳在粵港澳大灣區開業。近百台各類機器人單機設備，落地北京、江西、陝西等10個省市的醫院、商業中心、景區、大學和政企單位實現運營。」

邱咪說，基於自動化生產線，多款餐飲機器人設備已進入大規模量產階段。「未來將加速在粵港澳大灣區的連鎖化機器人餐廳布局，並將向京津冀、長三角等重點區域拓展」。

火鍋 漢堡

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