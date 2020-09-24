陸「十四五」期末各地逾5成土地出讓收益將用農業農村

大陸農業農村部副部長韓俊在大陸國務院新聞辦公室24日舉行的新聞發布會上表示，從「十四五」第一年開始，大陸各省（區、市）要分年度穩步提高土地出讓收入用於農業農村的比例；到「十四五」期末，以省（區、市）為單位核算，大陸土地出讓收益用於農業農村的比例要達到50%以上。

央視新聞報導，韓俊在會上表示，「關於調整完善土地出讓收入使用範圍優先支持鄉村振興的意見」（意見）對穩步提高大陸土地出讓收入用於農業農村比例、集中支持鄉村振興重點任務作出了安排部署。

意見強調，要堅持農業農村優先發展，堅持積極穩妥、分步實施，按照「取之於農、主要用之於農」的要求，調整土地出讓收益城鄉分配格局，既要在存量調整上做文章，也要在增量分配上想辦法，穩步提高土地出讓收入用於農業農村的比例，集中支持鄉村振興重點任務，加快補上「三農」發展短板，為實施鄉村振興戰略提供有力支撐。意見還明確，從「十四五」第一年開始，大陸各省（區、市）要分年度穩步提高土地出讓收入用於農業農村的比例；到「十四五」期末，以省（區、市）為單位核算，土地出讓收益用於農業農村的比例要達到50%以上。

韓俊指出，意見提出了5個方面的重點舉措：第一，明確了以省（區、市）為單位提高土地出讓收入用於農業農村比例的2種可選擇的計提方式；第二，明確了土地出讓收入用於農業農村支出的統計口徑；第三，明確了建立市縣留用為主、中央和省級適當統籌的資金調劑機制；第四，明確了允許各地根據鄉村振興實際需要，打破分項計提、分散使用的管理方式，對土地出讓收入進行整合使用，聚焦補短板、強弱項；第五，明確了加強對土地出讓收入用於農業農村資金的核算，特別是要求不得虛增土地出讓成本，縮減土地出讓收益。