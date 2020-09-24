陸商務部：「不可靠實體清單規定」沒有預設企業名單

花旗銀行公布最新「香港千萬富翁調查報告」結果，截至今年5月，推算香港有50.4萬人擁有1000萬元（港幣，下同，約129萬美元）或以上淨資產，較2018年減少7000人或1.4%，占相關年齡人口的8.4%。而當中有10.6萬人是擁有千萬港元或以上流動資產，而千萬富翁的淨資產值的中位數升4.2％至為1700萬。

2020-09-24 14:54