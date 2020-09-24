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陸商務部：「不可靠實體清單規定」沒有預設企業名單
大陸商務部發言人高峰今（24）日在商務部新聞發布會上表示，《不可靠實體清單規定》不針對特定國家或特定企業。哪些企業會被列入清單，取決於企業自身的行為，沒有預設企業名單。
他稱，工作機制將嚴格按照《規定》，認真、依法、審慎地開展相關工作。
針對商務部19日公布的《不可靠實體清單規定》，高峰強調，大陸政府堅持深化改革、擴大開放，堅定保護各類市場主體合法權益的立場不會改變，誠信守法的外國實體完全沒有必要擔心。
對於記者提問，不可靠實體清單會否影響對大陸投資的步伐和投資人對大陸開放市場的信心？高峰表示，今年前8個月，以人民幣計，大陸實際吸收外國直接投資年增2.6%，8月當月增長18.7%。這充分說明外國投資人對大陸投資的步伐和對大陸堅持開放市場的信心。
高峰也證實，北京市商務局已經收到字節跳動提交的技術出口許可申請，後續將按照相關規定和程式，依法依規處理。
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