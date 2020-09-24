華為：美制裁阻礙運營 求生存是主線

華為輪值董事長郭平表示，美國三輪制裁下給華為經營帶來很大的困難，「求生存」是華為的主線。他強調，「華為將會使出所有力量幫助供應鏈，幫助供應鏈就是幫助華為自己」。關於「地主家的餘糧」，郭平表示，9月15日已把最後一批晶片抓緊入庫。

郭平23日上午在「華為全聯接2020大會」發表演說時做上述表示。「華為全聯接2020大會」是華為面向ICT產業的全球性年度旗艦活動，該活動也是華為發布重大戰略的平台。

郭平一開始就說，「大家都知道，華為現在遭遇很大的困難。持續的打壓，給我們的經營帶來了很大的壓力，求生存是我們的主線。」他並引述大仲馬的話稱，「人類的全部智慧都包含在這兩個詞中：等待和希望。」

他指出，ICT產業正面臨巨大的發展機會，政府和企業全面進入數位化和智能化，華為希望能和夥伴一起開創新篇章。

郭平表示，1塊錢的數位技術投入，可以帶來3塊錢的行業數位化增長。以中國為例，去年中國數位經濟增加值占GDP約三分之一，但是對增長的貢獻達到三分之二，來自政府和企業的數字化新需求正不斷湧現。

他表示，1G到4G解決了人與人聯接的問題，5G則開啟了新的萬物互聯的時代；計算的重心慢慢轉到AI，已經確確實實在政府和企業的主業務中創造了價值。

郭平稱，聯接和計算需要跟行業深度結合，找到可以落地的場景，對準生產系統中的「痛點」，通過ICT技術和行業知識的結合，快速創造價值。

郭平指出，過去幾年，華為已經在ICT領域完成了一定的技術積累。接下來的重點是和夥伴一起，將這些技術應用到各行各業，根據不同的需求提供場景化解決方案，幫助企業實現商業成功，幫助政府實現興業、惠民、善政。

他強調，未來華為將繼續聚焦做好聯接、計算、雲端、AI等產品和服務，並將努力堅持，為全球客戶提供優質的產品和服務。郭平最後引述惠特曼的話說，「永遠保持面向陽光，陰影就會被你甩在身後。」

對於外界關注美國三道禁令均實行後，華為接下來將如何應對？郭平強調，美方對華為的制裁，不止會影響華為一家企業，還會給全球供應鏈、產業鏈帶來深重的災難。

郭平說，關於「地主家的餘糧」，基地台的To B業務還是比較充分的，手機晶片華為每年要消耗幾億個手機晶片，手機的儲備還在積極尋找辦法，美國製造商也在積極向美國政府申請license。