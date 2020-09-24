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港千萬富翁2年減7000人 去年生活質素指數低於SARS當年

世界日報 / 香港新聞組／香港24日電

花旗銀行公布最新「香港千萬富翁調查報告」結果，截至今年5月，推算香港有50.4萬人擁有1000萬元（港幣，下同，約129萬美元）或以上淨資產，較2018年減少7000人或1.4%，占相關年齡人口的8.4%。而當中有10.6萬人是擁有千萬港元或以上流動資產，而千萬富翁的淨資產值的中位數升4.2％至為1700萬。

據香港電台報導，這項調查分兩次進行，一次是去年11至12月，另一次是今年3至5月，透過電話訪問超過3500名21至79歲的市民。

據調查，千萬富翁的淨資產有78%為房產，10%是現金及存款、6%是股票，另有4%是基金及債券。而近8成千萬富翁看淡未來12個月的樓市，相對2019年的72％而言，有較多富裕一群看淡樓市。

調查同時推算，本地有10.6萬人擁有1000萬元或以上流動資產。

一般而言，流動資產主要指現金、銀行存款及股票等能夠迅速變換現金的資產；淨資產是流動資產加上不動產（房產），再加上其他投資的總和。

明報報導，調查結果顯示，香港千萬富翁有44%為女性，平均年齡57歲；56%為男性，平均年齡58歲。而千萬富翁的家庭狀況以已婚並有供養子女的父母為最多，占38％；已婚而子女財政獨立的父母占30％，單身占21％；而已婚而沒有子女的一群占12％。

據報導，中大香港亞太研究所生活質素研究中心公布2019年「中大香港生活質素指數」為101.39，較2018年的104.76下降3.37，反映香港整體生活質素比去年低。指數也低於2003年爆發SARS所錄得的101.75。

報導稱，「中大香港生活質素指數」由5個分類指數組成，包括健康、社會、文化及悠閒、經濟及環境，當中有23個指標，包括言論自由指數、置業負擔比率等。指數以2002年為基準年，當年的指數定為100。如某年指數高於100，即代表港人的生活質素較2002年佳。

報導指出，23個指標中，政府表現指數為3.45，按年下跌33.68%，跌幅最大。其中一項指標言論自由指數連續9年下跌，至3.45新低。

香港 富翁

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