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贛台會開幕 簽約近40億美元
第十七屆贛台經貿文化合作交流大會（贛台會）24日在江西省吉安市開幕，共簽約台資項目63個，簽約金額達39.63億美元，主要涉及電子資訊、裝備製造、新能源、新材料等領域。
中新網報導，參加大會的台灣人士約400人，且60%以上是新面孔。
江西省省長易煉紅在開幕式上表示， 2003年以來，「贛台會」連續成功舉辦了17屆。17年來，「贛台會」逐漸成為具有廣泛影響力的兩岸交流合作平台，兩地經貿合作越來越密切、雙方人文交流越來越頻繁、贛台人民情感交融越來越深厚。
大陸全國台企聯會長李政宏認為，「贛台會」已成為大陸中部地區最具影響力的對台經貿文化交流合作盛會之一，將會進一步增進兩岸同胞情誼，深化兩岸文化認同，為促進贛台經濟融合發展增添新動力。
本屆「贛台會」簽約的台資項目共63個，簽約資金39.63億美元，主要涉及電子資訊、裝備製造、新能源、新材料等領域。
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