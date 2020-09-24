人行今再度向市場投放資金 機構：緊平衡貫穿下半年

中國人民銀行今（24）日公告，為維護季末流動性平穩，今以利率招標方式進行人民幣1,200億元逆回購操作。由於今有1,100億元逆回購到期，因此淨投放人民幣100億元。

人行公告顯示，24日進行14天人民幣1,200億元逆回購操作，中標利率不變為2.35%。

統計顯示，人行自18日重啟14天逆回購操作以來，5個交易日累計進行14天逆回購操作達人民幣4,700億元。

華鑫證券指出，人行18日進行14天逆回購600億元，這是自上次8月25日以來，人行再次重啟14天逆回購，主要在於對沖跨季和跨節壓力。從歷史數據來看，9月底進行14天逆回購是一個操作慣例，因為除了跨季壓力，還面臨十一長假的跨節壓力。

國開證券分析稱，大陸經濟仍在修復的正軌上，並逐步向潛在增速靠攏；另一方面，前期經濟快速反彈主要靠生產，需求仍然偏弱，加上海外疫情仍在擴散，經濟復甦的基礎仍不牢固。同時，雖然海外寬鬆政策進入觀察期，但經濟復甦之路仍難一帆風順，部分國家還有繼續寬鬆的可能。在這樣的情況下，大陸國內貨幣政策不存在大幅放鬆可能，也不會立即大幅收緊。

國開證券認為，大陸貨幣政策整體思路從前期應急式寬鬆，轉向總體穩健與結構性寬鬆，穩健操作以及流動性緊平衡，將貫穿下半年絕大多數時間。