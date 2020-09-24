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陸面板業最大併購案！京東方擬斥資520億收購中電熊貓

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖為京東方今年7月22日在上海國際顯示技術及應用創新展上的展位。（取自京東方官網）
圖為京東方今年7月22日在上海國際顯示技術及應用創新展上的展位。（取自京東方官網）

京東方23日晚間發布公告透露，擬斥資不低於人民幣55.91億元收購南京8.5代線80.8%的股權，同時擬斥資不低於人民幣65.26億元收購成都8.5代線51%的股權。這將是大陸國內液晶面板產業史上最大宗的併購案。

這意味南京中電熊貓8.5代線和成都中電熊貓8.6代線的併購案，終於水落石出，京東方總計將斥資人民幣121億元（約新台幣520.3億元）。

第一財經報導，據公告，成都8.6代線可經濟切割50、58、70英寸等差異化尺寸產品，有效完善京東方的產品和產線體系；並能夠與京東方成都、重慶、綿陽等現有產線高效聯動，進一步強化集聚發展。

京東方表示，收購南京8.5代線和成都8.6代線部分股權，符合京東方成為半導體顯示領域全球領導者的發展目標，能夠充分發揮公司市場、技術、營運等全方位能力和經驗，化行業低谷為發展機遇，完善公司技術儲備，提升生產製造能力，豐富產品組合，強化客戶合作，拓展高端市場。

奧維睿沃研究副總監卞錚分析，京東方成功收購中電熊貓南京和成都兩條液晶產線，意味在今年這一波產業重組中，京東方還是與TCL華星光電平分秋色，達到齊頭並進的效果。京東方拿下中電熊貓一條8.5代線和一條8.6代線，TCL華星光電拿下三星蘇州的8.5代線。

卞錚說，對京東方而言，完成收購還對其IT顯示業務的行業第一地位築起堅實的護城河，而TCL華星光電欲進一步擴大產能優勢、全力進軍IT顯示領域的目標短期受挫，但預計仍然會持續在日後的行業變化中尋找併購重組的機會。

群智諮詢總經理李亞琴指出，京東方（BOE）對中電熊貓的收購案，是大陸國內LCD（液晶）面板產業史上規模最大的一個併購案。之前只有中航技（深天馬的母公司）2009年併購上廣電5代線，以及TCL科技併購三星顯示器蘇州8.5代線的案例。

她認為，京東方收購中電熊貓的南京8.5代線和成都8.6代線，此事對產業影響深遠，將牽動上游材料和下游品牌的供應鏈重整。

不過李亞琴也表示，隨著產能更加龐大，整合後在管理方面能不能有效提高效率、達到1+1>2的效果，將考驗京東方的管理能力。其次，產能越大，穩定外銷越重要。面對複雜多變的市場需求，京東方如何穩定外銷至關重要，需在穩健經營和靈活高效之間尋找平衡。

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