9成受訪企業 對陸前景樂觀

華南美國商會22日發布的「2020年華南地區經濟情況年中特別報告」顯示，90%的受訪企業對2020年下半年發展前景持樂觀態度，約7成企業希望維持或增加再投資金額。

新華社報導，華南美國商會於8月28日至9月8日對172家企業進行調研，其中一半是美資企業，約三成是中資企業。行業分布上，受訪企業中近34%來自消費產品和服務行業，逾33%來自專業服務業，22%來自第一和第二產業。

報告顯示，受訪企業中100%處於運營狀態，有22%表示不得不暫停部分運營，但沒有任何企業徹底停止運營。超過78%的受訪企業表示，不再面臨供應鏈方面的困難。

在收入與利潤方面，超過32%的受訪企業上半年在中國大陸的收入同比（與上一年同期相比）增長。48%的受訪企業預計其收入將在2020年下半年有所增加。

90%的受訪企業對於2020年下半年的發展前景保持樂觀，顯示出保持發展壯大的意願。對於下半年，45%的受訪企業希望維持其再投資預算，26%希望增加其再投資金額。

華南美國商會會長哈利．賽亞丁表示期待人民健康、經濟繁榮、沒有疫情的未來。為創造更美好的生活，大家共同努力。