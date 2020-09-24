線上線下融合 陸培育新型消費城市

近日，中國大陸官方發布「關於以新業態新模式引領新型消費加快發展的意見」。大陸國家發改委副秘書長高杲日前在北京參加一場吹風會時稱，意見提出，經過3至5年努力，實現促進新型消費發展的體制機制和政策體系更加完善，到2025年，培育形成一批新型消費示範城市和領先企業。

中新社報導，「意見」還提供數據指標方面的發展目標。目前，中國大陸的實物商品網上零售額已占社會消費品零售總額將近四分之一。「意見」稱，到2025年，實物商品網上零售額占社會消費品零售總額比重再有顯著提高，「互聯網+服務」等各類消費新業態新模式得到普及並逐步趨於成熟。

高杲指出，為實現發展目標，意見有針對性地提出了四個方面的15項政策舉措。具體來看，一是加力推動線上線下消費有機融合。進一步培育壯大各類消費新業態新模式，推動線上線下融合消費雙向提速，鼓勵企業依託新型消費拓展國際市場等。

二是加快新型消費基礎設施和服務保障能力建設。主要包括加強信息網絡基礎設施建設，完善商貿流通基礎設施網絡，大力推動智能化技術集成創新應用，安全有序推進數據商用，規劃建設新型消費網絡節點等。

三是優化新型消費發展環境。主要包括加強相關法規制度建設，深化包容審慎和協同監管，健全服務標準體系，簡化優化證照辦理等。

四是加大新型消費政策支持力度。主要包括強化財政支持、優化金融服務、完善勞動保障等政策。