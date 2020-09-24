廣州市政府22日公布，計畫3年內引入200個國際品牌，發展口岸免稅店，並探索設立市內免稅店、引入國際品牌折扣店，打造面向全球的國際消費中心城市。

中新社報導，廣州市政府副秘書長高裕躍表示，廣州已正式向大陸商務部申報國際消費中心城市培育建設試點，將採取十項具體行動，建設國際品牌的聚集地、時尚潮流的引領地、中國製造的展示地、嶺南文化的傳承地、消費創新的策源地。

報導指出，廣州市正大力吸引國際知名品牌在廣州設立品牌首店、旗艦店、總代理，申請世界性、大陸全國性的公務、商務活動承辦權，匯聚高端商務客源。壯大會展數量規模，逐步實現一年國際性展覽達45個以上，接待各類會議7萬場次，吸引更多優質客源到廣州消費。同時，推動全域旅遊發展，擴大惠民低價票的政策補貼範圍。

根據規劃，廣州將重點建設「天河路商圈」「北京路商圈」「長隆萬博商圈」等國際一流商圈，並按照國際消費示範區目標建設「黃埔灣」等新興商圈。在新興商圈內發展服務貿易、離岸貿易、數字貿易等新業態。

此外，廣州全市擬培育3至5個具有國際影響力商旅文綜合體、4個商旅文融合功能區，打造一批商旅文體聯動示範項目。各區分別培育1至2個區域級消費中心，遴選1至2個特色小鎮（街區），注入國際化商貿元素。

高裕躍還透露，廣州市將發揮大宗商品對經濟拉動作用，對提前報廢或置換並購買新車的單位或個人，每輛車給予3000至6000元補貼（人民幣，下同），首批補貼超1500萬元經由「穗車購」微信小程序辦理申請、發放。