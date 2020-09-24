看好大陸市場 台商「掘金」新經濟

「大陸市場前景廣闊，兩岸文創產業有很多可以互相借鑒的地方，給了我不少啟發。今年來到廈門是一個新的開始，我相信這裡有我夢想實現的一片天地。」廈門曦莛文化創意有限公司首席執行官曾於庭說。

新華社報導，在第十二屆海峽論壇上，諸多台企台商紛紛表示，隨著大陸數字經濟蓬勃發展，「掘金」文化創意、生物醫療、新材料等以科技創新、知識賦能為導向的新經濟產業成為他們的不二選擇。

在廈門，台商二代曾於庭通過網絡直播成功「跨界」文創產業。2016年，曾於庭看準大陸的發展空間，在廣西南寧創立自己的品牌工作室，經營美容美妝事業。經過四年的積累，曾於庭的腳步踏遍大陸許多城市，認識很多優秀的創業青年，也開始尋找業務拓展的新機遇。

「廈門的文創產業氛圍好，年輕人重視文化藝術的原創價值，投資前景廣闊。」曾於庭說。

3月底，曾於庭從台灣返回廈門，通過小紅書、微博、抖音等平台，以直播方式推廣香氛禮盒的設計製作，收穫了大批觀眾。「現在除了主要做的手工定製產品，未來我們還會對接更多平台，與工廠合作批量生產創意香氛伴手禮，並聘請專業運營團隊，利用直播帶貨提高銷量。」

在平潭，資深半導體行業設計專家楊家奇創建了鰭軟科技（平潭）有限公司。「台灣半導體行業發展較早，有許多不到20人的中小微公司，非常適合以平潭為基地，擴展大陸市場。一旦平潭集成電路上下游生態圈建立完成，則可以吸引大批台灣集成電路中小微企業來平潭發展。」楊家奇說。

在三明，台灣建築規劃師張欣頤所在團隊致力於泰寧縣美麗鄉村發展規劃。「我們團隊在福建操作了很長一段時間，相對熟悉環境，但因為是專業領域，作業層面上的拓展還是需要跟本地團隊合作，互相配合互補比較好落地，也更完善。」張欣頤說。

在福建工作的6年裡，張欣頤所在團隊走遍閩中土地上近百個村落，為一些台灣青年提供在大陸的實習機會，豐富兩岸文化交流的形式，推動農村新業態、新模式發展。