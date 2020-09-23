李克強召開國常會 要求進一步提高上市公司品質

大陸國務院總理李克強23日主持召開大陸國務院常務會議，部署進一步提高上市公司品質，保護投資者權益，推動資本市場持續平穩健康發展。

據中國政府網網站消息指出，會議指出，要進一步提高上市公司品質，有利於促進大陸資本市場持續平穩健康發展，加大對實體經濟的支持；圍繞建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，第一，完善上市公司治理制度規則，落實控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員法定職責和責任，健全機構投資者參與公司治理的機制，推行內控規範體系；提高資訊透明度和披露品質。

第二，推動上市公司做優做強。支持優質企業上市；健全上市公司資產重組、收購和分拆上市等制度；完善上市公司再融資、發債等制度；允許更多符合條件的外國投資者對上市公司戰略投資；完善標準，簡化程序，暢通管道，健全上市公司多元化退出機制；嚴厲打擊規避退市行為。

第三，要發揮部門合力加強監管。穩妥解決股票質押風險、違規占用資金、違規擔保等問題；對操縱市場、內幕交易等違法違規行為加大處罰力度，大幅提高違法違規成本。