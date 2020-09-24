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浙江自貿區擴區 串連寧波舟山港優勢
浙江省副省長朱從玖近日表示，此次浙江自貿區擴區將更好發揮寧波舟山港作為全球貨物吞吐量第一大港的港口優勢，使得寧波、舟山兩地油氣等大宗資源優勢獲得有效協同，促進浙江自貿區進一步向運輸、貿易、交易、金融等全鏈條補鏈強鏈，促進油品、天然氣、其他大宗商品等戰略性資源投資貿易的自由化。
中新社報導，日前中國（浙江）自由貿易試驗區（浙江自貿區）擴區至119.5平方公里，納入寧波片區、杭州片區、金義片區三個片區，面積最大的寧波片區加入。
寧波片區面積達46平方公里，其中，大榭開發區規劃面積20.4平方公里。大榭開發區管委會相關官員表示，其目標是通過提升油氣資源配置能力，建設成為投資貿易便利、配套功能完善、監管公平高效、輻射帶動效應突出的試點示範區域；提升石油化工產研硬核實力，與科研院所開展產、學、研聯合攻關，重點突破核心技術的產業化應用，加速發展高性能材料業務，打造中國大陸領先的化工新材料應用開發中心和世界級材料創新中心。
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