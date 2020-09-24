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陸上市銀行 首現整體性負增長

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

國際會計師事務所普華永道23日在北京發布的一份報告顯示，2020年上半年在新冠疫情全球暴發和持續蔓延的環境下，中國大陸上市銀行淨利潤，首次出現整體性負增長。

中新社報導，這份針對中國大陸52家A股和H股上市銀行的2020半年報的分析顯示，上市銀行實現淨利潤9010.52億元（人民幣，下同），同比減少9.05%，為史上首次出現整體性負增長。這52家樣本銀行相當於中國大陸商業銀行總資產和淨利潤的82.60%和87.80%。

值得注意的是，面對複雜的經濟形勢，上市銀行加大撥備計提力度，增強風險抵禦能力。若剔除該因素影響，52家上市銀行撥備前利潤較去年同期上漲6.52%。

2020年上半年，貸款市場報價利率（LPR）下行，同時適逢存量貸款向該基準轉換。

報告認為，這導致上市銀行的貸款及債券投資收益率下降，整體淨息差和淨利差收窄。

普華永道中國北區金融業主管合夥人朱宇在新聞發布會上表示，得益於多年來經營和風險把控能力的提升，這些銀行總體運行平穩，資產負債規模穩定增長。

然而受疫情影響，大部分上市銀行的不良率上升明顯，未來的資產質量壓力依然較大。

在資產質量方面，52家上市銀行不良額和逾期額較去年末分別增加了10.19%和4.50%，至1.74兆元和1.91兆元。

普華永道中國大陸金融業合夥人張紅蕾指出，在監管相關延期還本付息政策要求下，部分風險的暴露存在滯後性，預計未來商業銀行不良貸款仍會有較大上升的壓力。

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